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यात्रीगण ध्यान दें! गुंटकल मंडल में नाॅन इंटरलाॅकिंग कार्य के चलते सात ट्रेनों के मार्ग बदले, जानिए क्या होगा शेड्यूल?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. रेलवे प्रशासन ने गुंटकल मंडल में गुडूर जंक्शन-रेणिगुंटा-तिरुपति रेलखंड के अंतर्गत यार्ड रीमाॅडलिंग और इलेक्ट्राॅनिक इंटरलाॅकिंग की कमीशनिंग से जुड़े नाॅन इंटरलाॅकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों को निर्धारित तिथियों पर परिवर्तित मार्ग से संचालित करने का फैसला किया है.