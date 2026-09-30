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यात्रीगण ध्यान दें! गुंटकल मंडल में नाॅन इंटरलाॅकिंग कार्य के चलते सात ट्रेनों के मार्ग बदले, जानिए क्या होगा शेड्यूल?

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा की ओर से दी गई जानकारी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 6:22 PM IST

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प्रयागराज : रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. रेलवे प्रशासन ने गुंटकल मंडल में गुडूर जंक्शन-रेणिगुंटा-तिरुपति रेलखंड के अंतर्गत यार्ड रीमाॅडलिंग और इलेक्ट्राॅनिक इंटरलाॅकिंग की कमीशनिंग से जुड़े नाॅन इंटरलाॅकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों को निर्धारित तिथियों पर परिवर्तित मार्ग से संचालित करने का फैसला किया है.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, रेल संचालन को भविष्य में अधिक सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए यह अधोसंरचना कार्य अनिवार्य है. यात्रियों की सुविधा तथा ट्रेनों के निर्बाध परिचालन को ध्यान में रखते हुए चिन्हित तिथियों पर इन गाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा.

प्रभावित ट्रेनों और उनके बदले हुए मार्गों का विवरण

  • 01925 कानपुर सेंट्रल-मदुरै विशेष ट्रेन : यह ट्रेन कानपुर से मदुरै के लिए 09, 16 एवं 23 दिसंबर 2026 (कुल 3 फेरे) को अपने निर्धारित मार्ग गुडूर–रेणिगुंटा–मेलपक्कम के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गुडूर–पेरंबूर–अरक्कोणम होकर चलेगी.
  • 01926 मदुरै-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन : मदुरै से कानपुर सेंट्रल के लिए यह गाड़ी 12, 19 एवं 26 दिसंबर 2026 (कुल 3 फेरे) को मेलपक्कम–रेणिगुंटा–गुडूर के स्थान पर बदले मार्ग अरक्कोणम–पेरंबूर–गुडूर के रास्ते संचालित होगी.
  • 12643 तिरुवनंतपुरम-हज़रत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस : तिरुवनंतपुरम से 22 दिसंबर 2026 को प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन कटपड़ी-तिरुपति-रेणिगुंटा-गुडूर मार्ग के बजाय कटपड़ी-अरक्कोणम-पेरंबूर-गुडूर होकर अपने गंतव्य को जाएगी.
  • 12644 हजरत निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम स्वर्ण जयंती सुपरफास्ट एक्सप्रेस : हज़रत निजामुद्दीन से 11, 18 एवं 25 दिसंबर 2026 (कुल 3 फेरे) को चलने वाली गाड़ी गुडूर-रेणिगुंटा-कटपड़ी के बजाय परिवर्तित मार्ग गुडूर-पेरंबूर-अरक्कोणम से गुजरेगी.
  • 12645 एर्नाकुलम-हज़रत निजामुद्दीन मिलेनियम सुपरफास्ट एक्सप्रेस : एर्नाकुलम से 12, 19 एवं 26 दिसंबर 2026 (कुल 3 फेरे) को यह ट्रेन कटपड़ी-तिरुपति-रेणिगुंटा-गुडूर की जगह परिवर्तित रूट अरक्कोणम-पेरंबूर-गुडूर के रास्ते चलाई जाएगी.
  • 12646 हज़रत निजामुद्दीन-एर्नाकुलम मिलेनियम सुपरफास्ट एक्सप्रेस: हज़रत निजामुद्दीन से 15 एवं 22 दिसंबर 2026 (कुल 2 फेरे) को रवाना होने वाली यह गाड़ी गुडूर-रेणिगुंटा-तिरुपति-कटपड़ी के स्थान पर गुडूर-पेरंबूर-अरक्कोणम मार्ग से चलेगी.
  • 22363 धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस : धनबाद से 19 दिसंबर 2026 (1 फेरा) को चलने वाली यह एक्सप्रेस गुडूर–रेणिगुंटा–मेलपक्कम के स्थान पर डायवर्टेड रूट गुडूर-पेरंबूर-अरक्कोणम से होकर अपने गंतव्य को पहुंचेगी.

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