कहां हैं पलामू टाइगर रिजर्व के सात बाघ? जानिए किसकी हो रही है तलाश

पलामू: बाघों की मौजूदगी की खबरें लगातार पलामू टाइगर में निकल कर सामने आ रही हैं. कैमरा ट्रैप में भी बाघों की तस्वीर कैद हो रही है. 2021 से सितंबर 2025 तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में सात बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है. बाघ लगातार रिजर्व एरिया में मौजूद हैं, लेकिन हर बार यह सवाल उठता है कि पीटीआर में ये बाघ हैं कहां? वे किस इलाके में हैं?

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार, उतरी क्षेत्र में तीन जबकि दक्षिणी क्षेत्र में दो बाघ फिलहाल मौजूद हैं, जो लगातार शिकार कर रहे हैं. दो बाघों के मूवमेंट की जानकारी पीटीआर के पास नहीं है. ये बाघ पीटीआर के अंदर भी हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं. दोनों बाघों के लोकेशन और तलाश के लिए विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

"पलामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी क्षेत्र में तीन बाघ मौजूद हैं और सभी बाघ शिकार कर रहे हैं, बाघों के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है एवं अन्य बाघों की तलाश भी की जा रही है." - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व उतरी क्षेत्र

सुरक्षा कारणों से सटीक लोकेशन की जानकारी नही की जाती है साझा

सुरक्षा कारणों से बाघों के सटीक लोकेशन की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है. उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में जिस इलाके में बाघों का मूवमेंट है, उस इलाके को नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना भी माना जाता रहा है. नक्सलियों के खाली हुए ठिकाने में ही बाघो के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है. इलाके में उच्च क्षमता वाले कैमरा लगाए गए हैं. साथ ही बड़ी संख्या में वन कर्मियों को भी तैनात किया गया है.

"पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी क्षेत्र में दो बाघों का मूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है. दोनों बाघों ने उस इलाके को ठिकाना बनाया है जो बेहद ही दुरूह वाले इलाके हैं. सुखद है कि कोर एरिया में लगातार बाघ टिके हुए हैं." - कुमार आशीष, उपनिदेशक, पीटीआर, दक्षिण क्षेत्र

पीटीआर में कब-कब नए बाघों की हुई है इंट्री