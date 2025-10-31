ETV Bharat / state

कहां हैं पलामू टाइगर रिजर्व के सात बाघ? जानिए किसकी हो रही है तलाश

पलामू टाइगर रिजर्व में सात बाघ हैं, लेकिन वे रिजर्व एरिया में कहां हैं, इसे लेकर सवाल उठते रहते हैं.

Palamu Tiger Reserve
पीटीआर कार्यालय (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 5:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: बाघों की मौजूदगी की खबरें लगातार पलामू टाइगर में निकल कर सामने आ रही हैं. कैमरा ट्रैप में भी बाघों की तस्वीर कैद हो रही है. 2021 से सितंबर 2025 तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में सात बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है. बाघ लगातार रिजर्व एरिया में मौजूद हैं, लेकिन हर बार यह सवाल उठता है कि पीटीआर में ये बाघ हैं कहां? वे किस इलाके में हैं?

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार, उतरी क्षेत्र में तीन जबकि दक्षिणी क्षेत्र में दो बाघ फिलहाल मौजूद हैं, जो लगातार शिकार कर रहे हैं. दो बाघों के मूवमेंट की जानकारी पीटीआर के पास नहीं है. ये बाघ पीटीआर के अंदर भी हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं. दोनों बाघों के लोकेशन और तलाश के लिए विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

"पलामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी क्षेत्र में तीन बाघ मौजूद हैं और सभी बाघ शिकार कर रहे हैं, बाघों के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है एवं अन्य बाघों की तलाश भी की जा रही है." - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व उतरी क्षेत्र

सुरक्षा कारणों से सटीक लोकेशन की जानकारी नही की जाती है साझा

सुरक्षा कारणों से बाघों के सटीक लोकेशन की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है. उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में जिस इलाके में बाघों का मूवमेंट है, उस इलाके को नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना भी माना जाता रहा है. नक्सलियों के खाली हुए ठिकाने में ही बाघो के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है. इलाके में उच्च क्षमता वाले कैमरा लगाए गए हैं. साथ ही बड़ी संख्या में वन कर्मियों को भी तैनात किया गया है.

"पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी क्षेत्र में दो बाघों का मूवमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है. दोनों बाघों ने उस इलाके को ठिकाना बनाया है जो बेहद ही दुरूह वाले इलाके हैं. सुखद है कि कोर एरिया में लगातार बाघ टिके हुए हैं." - कुमार आशीष, उपनिदेशक, पीटीआर, दक्षिण क्षेत्र

पीटीआर में कब-कब नए बाघों की हुई है इंट्री

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2018 में बाघों की गणना के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं होने की बात कही गई थी. 2020 में, पलामू टाइगर रिजर्व में एक मृत बाघिन पाई गई थी. 2021 में, पलामू टाइगर रिजर्व में जीवित बाघों की आवाजाही दर्ज की गई थी. दूसरा बाघ मार्च 2023 में, तीसरा नवंबर 2023 में, चौथा जनवरी 2024 में, पांचवां 2024 में और एक नया बाघ जुलाई 2025 में देखा गया.

1149 वर्ग किलोमीटर में फैला है पीटीआर

पलामू टाइगर रिजर्व 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से सटी हुई है. पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद बाघ पलायन वाले हैं, सभी बाघ बांधवगढ़ एवं छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व से होते-होते इलाके में दाखिल हुए हैं. बाघों ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से पलामू टाइगर रिजर्व होते हुए बंगाल सीमा तक कॉरिडोर को एक्टिव किया है. पलामू टाइगर रिजर्व के एक बाघ ने लंबे अरसे तक बंगाल सीमा पर अपना ठिकाना बनाया था और बाद में वह रांची के सिल्ली के इलाके में एक घर से रेस्क्यू हुआ था.

बाघों की शुरू होनी है गणना, की जा रही है तैयारी

पलामू टाइगर रिजर्व और झारखंड में बाघों की गणना भी होनी है. पलामू टाइगर रिजर्व इसकी तैयारी कर रहा है. वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कैमरा लगाने की योजना भी तैयार की जा रही है. पहली बार, वन विभाग की एक टीम गणना के लिए नक्सलियों के गढ़ में जाएगी.

यह भी पढ़ें:

पलामू के जंगलों में मिला नया टाइगर, पीटीआर इलाके में बाघों की संख्या बढ़कर हुई सात!

लातेहार के तिलैयाडामर जंगल में बाघ की धमक! वन विभाग का अनुमान, हो सकता है तेंदुआ

बाघ समेत वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल होंगे तैनात, बनाई गयी योजना

TAGGED:

PALAMU TIGER RESERVE
PTR TIGERS
BETLA NATIONAL PARK
पलामू टाइगर रिजर्व
TIGERS IN PTR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.