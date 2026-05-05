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हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाश के अवैध किले पर एक्शन, हथौड़े से मार-मारकर 7 मंजिला इमारत ज़मीदोज़

हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने बदमाश सतपाल उर्फ कालू के सात मंजिला घर को ज़मीदोज़ कर दिया.

Seven storey house of gangster Satpal alias Kalu was demolished in Kanhai village of Gurugram
हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाश के अवैध किले पर एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 10:55 PM IST

3 Min Read
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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना ली है. मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद अब खाकी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिलकर भू-माफियाओं और नशे के सौदागरों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया है. ताजा मामला गुरुग्राम के कन्हाई गांव का है, जहां एक कुख्यात बदमाश के सात मंजिला अवैध 'किले' को जमींदोज़ कर दिया गया है.

7 मंजिला इमारत ज़मीदोज़ : गुरुग्राम का कन्हाई गांव आज सुबह छावनी में तब्दील नजर आया. भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का दस्ता दलबल समेत यहां पहुंचा. नशे के अवैध कारोबार से खड़ी की गई काली कमाई की इमारत निशाने पर थी. प्रशासन का 'पीला पंजा' आज सतपाल उर्फ कालू नामक बदमाश के ठिकाने पर गरजा. सतपाल लंबे समय से इलाके में दहशत और नशे के कारोबार का पर्याय बना हुआ था. उसने नियमों को ताक पर रखकर 7 मंजिला मकान खड़ा कर लिया था. बिना किसी वैध अनुमति और अवैध तरीके से बनाई गई इस ऊंची इमारत को गिराने के लिए प्रशासन ने आज मोर्चा संभाला. प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर चोट करना था. हालांकि कार्रवाई के दौरान सतपाल के परिजनों और अधिकारियों में जमकर बहसबाज़ी भी हुई.

सतपाल पर कई मामले दर्ज : सतपाल उर्फ कालू कोई साधारण अपराधी नहीं है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर NDPS Act के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं. वर्तमान में कालू के खिलाफ कुल 5 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. वो युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने और अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति जुटाने का काम करता रहा है. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने साफ कर दिया कि गुरुग्राम में अब गुंडागर्दी और नशे का कारोबार करने वालों की खैर नहीं है. पुलिस और नगर निगम की इस एकजुट कार्रवाई ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया है.

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