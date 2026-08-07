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साइबर क्राइम, ड्रग्स माफिया पर कसेगा शिकंजा, पुलिस महानिदेशकों के मंथन में निकली राह

बैठक में साइबर क्राइम, महिला अपराध, ड्रग तस्करों के बदलते तौर-तरीके, राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, खुफिया जानकारी साझा करने, सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते नेटवर्क, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और बड़े तस्करों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

इंदौर: इंदौर के ब्रिलियंट कन्वर्सेशन सेंटर में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के डीजीपी के साथ ही, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन-दीव, गोवा, सहित अन्य तीन राज्यों के डीजीपी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में बेहतर समन्वय, इंटरस्टेट क्राइम को रोकने, नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर संयुक्त कार्रवाई और राज्यों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई.

मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा, "वेस्टर्न रीजन के पुलिस कोऑर्डिनेशन अधिकारियों की यह 13वीं बैठक थी. यह बैठक अलग-अलग प्रदेशों में आयोजित की जाती है. कोविड के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन हो रहा था लेकिन इस बार इसे फिजिकल माध्यम से करवाया है. इसमें मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दमन-दीव, दादर नागर हवेली के डीजीपी इसमें शामिल होते हैं."

वेस्ट रीजन के डीजीपी के बीच कई विषयों पर हुई चर्चा

उन्होंने आगे कहा, "वेस्टर्न रीजन की बैठक में महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उसमें डिटेल में डिस्कशन होता है. आज इस बैठक में साइबर क्राइम, नारकोटिक ड्रग्स पर चर्चा हुई क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे एरिया हैं जहां पर अफीम की पैदावार होती है. इसके अलावा मिसिंग गर्ल्स के केस होते हैं.. जो नाबालिग बच्चियां घर से चली जाती हैं या गुम हो जाती हैं उन्हें खोजने और समन्वय के माध्यम से कई बच्चियां महाराष्ट्र और गुजरात से भी बरामद हुई हैं. ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कशन हुआ. आपस में और बेहतर समन्वय किस तरह से किया जा सकता है उस पर विस्तृत चर्चा हुई. आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों में इस डिस्कशन के बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है."