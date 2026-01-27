ETV Bharat / state

यूरोप से 7000 किमी का सफर तय कर नौरादेही पहुंचा सिनेरियस वल्चर, 7 प्रजाति के गिद्धों का लगा जमावड़ा

यूरोप से 7 हजार किमी सफर तय कर पहुंचा सिनेरियस गिद्ध (ETV Bharat)

सिनेरियस गिद्ध यूरोप से करीब 7 हजार किमी का सफर तय कर नौरादेह पहुंचता है. गर्दन की खास बनावट के कारण इसे भिक्षु गिद्ध भी कहते हैं. इसकी खासियत ये है कि यह गर्म हवाओं में भी काफी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है. ऐसा इसलिए है कि इसके खून में एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है. जो उड़ने के दौरान इसकी मदद करता है.

नौरादेही टाइगर रिजर्व की नरसिंहपुर जिले की डोंगरगांव रेंज में सर्दी के मौसम में स्थानीय और प्रवासी गिद्ध काफी संख्या में पहुंचते हैं. इस इलाके को विद्युत कोच नाम से जाना जाता है. यहां पिछले कई सालों से 7 प्रजाति के गिद्ध सर्दियां बिताने पहुंचते हैं. जिनमें बड़ी संख्या में 3 प्रजाति हिमालयन ग्रिफिन, यूरेशियन ग्रिफिन और सिनेरियस प्रजाति के प्रवासी गिद्ध यहां आते हैं.

सागर: वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का सबसे विशाल क्षेत्रफल वाला टाइगर रिजर्व होने के कारण सुर्खियों में रहता है. बाघों और चीतों के अलावा नौरादेही की बड़ी पहचान यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों को लेकर भी है. यहां आज से नहीं बल्कि सालों से प्रवासी पक्षी सर्दियां बिताने के लिए आते रहे हैं. स्थानीय और प्रवासी गिद्ध काफी संख्या में यहां आते हैं.

नौरादेही टाइगर रिजर्व में आज से नहीं, तब से प्रवासी पक्षी और खासकर गिद्ध आते हैं, जब यह वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था. यहां आने वाले सात प्रजाति के गिद्धों में 4 स्थानीय और 3 प्रवासी गिद्ध हैं. प्रवासी या मेहमान गिद्धों में हिमालयन ग्रिफिन, यूरेशियन ग्रिफिन और सिनेरियस गिद्धों की प्रवासी प्रजातियां यहां आती हैं. इस बार की सर्दियों में नौरादेही में तीनों मेहमान गिद्ध काफी संख्या में आए हुए हैं, जो इस बार हुई पक्षियों की गणना में दिखते हैं.

यूरोप से 7 हजार किमी सफर तय कर पहुंचा सिनेरियस गिद्ध (ETV Bharat)

डोंगरगांव रेंज का गिद्धकोंच इन वल्चर्स का पसंदीदा इलाका

वैसे तो पूरे नौराही टाइगर रिजर्व में काफी संख्या में गिद्ध नजर आते हैं, लेकिन स्थानीय और प्रवासी गिद्धों का पसंदीदा ठिकाना गिद्धकोंच है. गिद्धकोंच नरसिंहपुर जिले की डोंगरगांव रेंज का इलाका है. जहां खड़ी और बड़ी चट्टाने हैं, जहां स्थानीय और प्रवासी गिद्ध अपना ठिकाना बनाते हैं. नौरादेही टाइगर रिजर्व का ये इलाका गिद्धों का पसंदीदा इलाका है. इसलिए इस इलाके का नाम गिद्धकोंच पड़ गया है. सिनेरियस गिद्ध पेड़ों और चट्टानों में घोंसला बनाना पसंद करते हैं.

सिनेरियस गिद्ध (ETV Bharat)

7 हजार किमी सफर कर नौरादेही पहुंचता है सिनेरियस

नौरादेही आने वाले प्रवासी गिद्धों में सिनेरियस सबसे आकर्षक मेहमान है. काले रंग के कारण ये काफी आकर्षक लगता है. इसकी खासियत ये है कि यह अपने मूल स्थान यूरोप और खासकर स्पेन से 7 से 8 हजार किमी लंबा सफर तय करके नौरादेही पहुंचता है. इसे यूरेशियन ब्लैक वल्चर भी कहते हैं. ये यूरोप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा गिद्ध है. सिनेरियस गिद्ध उड़ते समय अपने पंखों का फैलाव 3 मीटर तक कर सकता है. काफी लंबी और ऊंची उड़ान के लिए जाने जाने वाले सिनेरियस गिद्ध के खून में विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है. इसी वजह से काफी ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से आक्सीजन अवशोषित कर पाता है.

यूरोप से 7 हजार किमी सफर तय कर पहुंचा सिनेरियस गिद्ध (ETV Bharat)

सिनेरियस को कहते हैं भिक्षु गिद्ध

अपनी विशेष तरह की शारीरिक बनावट के कारण सिनेरियस को भिक्षु गिद्ध कहा जाता है. दरअसल इसकी गर्दन से जहां पंख जुड़े होते है, वहां इसकी गर्दन का हिस्सा उठा हुआ होता है. इस वजह से यह भिक्षुक की तरह नजर आता है. यूरोप और दुनिया के कई देशों में इसे भिक्षु गिद्ध कहते हैं.

पिछले कई सालों से नौरादही पहुंच रहे सात प्रजातियों के गिद्ध

भारतीय वन सेवा अधिकारी डॉ. एए अंसारी बताते हैं, नौरादेही में 7 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं. जिनमें से तीन गिद्ध प्रजातियां प्रवासी या मेहमान गिद्ध हैं. जिनमें हिमालयन ग्रिफिन, यूरेशियन ग्रिफिन और सिनेरियस प्रजातियां शामिल हैं जो सर्दियां बिताने के लिए यहां पहुंचती हैं. इन सर्दियों में हिमालयन और यूरेशियन ग्रिफिन काफी संख्या में पहुंचे हैं. पिछले दिनों हुई पक्षियों की गणना में सिनेरियस भी काफी संख्या में पाए गए हैं. सर्दी के मौसम में पिछले कई सालों से सात प्रजातियों के गिद्ध नौरादही पहुंच रहे हैं.