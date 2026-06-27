पक्षियों के स्वर्ग 'घना' में अब कछुओं पर शोध: वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर तैयार होगी विशेष संरक्षण रणनीति
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अब केवल पक्षियों का नहीं, बल्कि राजस्थान की दो-तिहाई फ्रेश वॉटर टर्टल प्रजातियों का भी सुरक्षित ठिकाना बन रहा है.
Published : June 27, 2026 at 12:48 PM IST
भरतपुर: विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अब फ्रेश वॉटर टर्टल के संरक्षण का भी प्रमुख केंद्र माना जा रहा है. उद्यान प्रशासन ने पहली बार वैज्ञानिक स्तर पर व्यापक टर्टल सर्वे शुरू किया है. इस सर्वे के माध्यम से कछुओं की विभिन्न प्रजातियों, उनकी वर्तमान संख्या, प्रमुख आवास स्थलों, आवासीय प्राथमिकताओं और संरक्षण संबंधी चुनौतियों का विस्तृत डाटा तैयार किया जाएगा. इस डाटा के आधार पर भविष्य में इनके प्रभावी संरक्षण, आवास सुधार और प्रबंधन की ठोस रणनीति तैयार की जा सकेगी.
उद्यान निदेशक चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि अब तक किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेश वॉटर टर्टल की सात प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे राजस्थान राज्य में कुल 11 प्रजातियां दर्ज की गई हैं. यानी राज्य की करीब दो-तिहाई कछुआ प्रजातियां केवल केवलादेव में ही मौजूद हैं. इससे कछुओं की जैव विविधता और उनके संरक्षण की दृष्टि से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का अत्यंत विशेष महत्व स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है.
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दुर्लभ प्रजातियां केवल घना तक सीमित: उद्यान निदेशक ने बताया कि यहां पाई जाने वाली दो अत्यंत दुर्लभ प्रजातियां ब्राह्मणी रिवर टेरापिन और पीकॉक सॉफ्टशेल टर्टल पूरे राजस्थान राज्य में सिर्फ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से ही रिकॉर्ड की गई हैं. इन दोनों प्रजातियों की मौजूदगी उद्यान की अनोखी जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाती है. इन दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक स्तर की नियमित निगरानी बेहद जरूरी है.
5 टीमों के साथ 12 जलाशयों पर फोकस: उन्होंने बताया कि उद्यान के रिसर्च एंड मॉनीटरिंग सेल की ओर से इस महत्वपूर्ण सर्वे को कराया जा रहा है. इसके लिए उद्यान के विभिन्न वन क्षेत्रों के अनुभवी फील्ड स्टाफ को शामिल करते हुए पांच अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. पूरे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में 12 महत्वपूर्ण वॉटर पॉइंट्स को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है. इन जलाशयों पर नियमित रूप से कछुओं की गणना, प्रजाति पहचान, व्यवहार अध्ययन और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं.
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सालाना मॉनीटरिंग की योजना: निदेशक चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि सर्वे का मुख्य उद्देश्य उद्यान के विभिन्न कम्पार्टमेंट में कौन-कौन सी कछुआ प्रजातियां निवास करती हैं, उनकी अनुमानित संख्या कितनी है और कौन-से जलाशय उनके लिए सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण आवास हैं, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है. इस सर्वे से उद्यान प्रशासन को पहली बार कछुओं का वैज्ञानिक बेसलाइन डाटा प्राप्त होगा.
चेतन कुमार बी.वी. ने बताया कि इससे वर्तमान आबादी का सही आकलन करने के साथ-साथ समय के साथ इनकी संख्या में आने वाले बदलावों पर भी नजर रखना संभव हो सकेगा. निदेशक ने कहा कि भविष्य में इस सर्वे को प्रतिवर्ष दोहराया जाएगा, ताकि कछुओं की नियमित मॉनीटरिंग की जा सके. यदि किसी प्रजाति की संख्या में गिरावट दिखाई दे या किसी आवास क्षेत्र में सुधार की जरूरत महसूस हो तो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर तुरंत संरक्षण संबंधी निर्णय लिए जा सकेंगे.
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पारिस्थितिकी तंत्र में कछुओं की भूमिका: कछुए किसी भी वेटलैंड के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. कई प्रजातियां मृत जीवों, जैविक अपशिष्ट और सड़ने वाले पदार्थों को खाकर जलाशयों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करती हैं. वहीं, कुछ प्रजातियां मछलियों, घोंघों और अन्य जलीय जीवों की संख्या को संतुलित बनाए रखकर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती हैं. इसी कारण वेटलैंड की पर्यावरणीय गुणवत्ता और स्वास्थ्य का आकलन करने में कछुओं की उपस्थिति को एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में माना जाता है.
यह पहल केवल कछुओं की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में उनके संरक्षण, आवास प्रबंधन, वैज्ञानिक अनुसंधान और दीर्घकालिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला साबित होगी. नियमित मॉनीटरिंग के जरिए दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने में मदद मिलेगी.
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