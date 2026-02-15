ETV Bharat / state

जीआई टैग की कतार में 'जोधपुर के रत्न', इन उत्पादों को मिल सकती है आधिकारिक पहचान

जोधपुर: जोधपुरी बंधेज को जीआई टैग मिलने के बाद अब जोधपुर से जुड़ी सात और वस्तुएं इस कतार में आ गई है. इनको भौगोलिक संकेत्तक यानी जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. आने वाले तीन से चार माह में जोधपुरी साफा, मथानिया की लाल मिर्च, वुडन और आयरन क्राफ्ट, राजस्थानी जीरा, जोधपुरी पत्थर की छतरियां और जोधपुर लहरिया को जीआई टैग मिल जाएगा. जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में इनके दावे पर सुनवाई हुई है.

नाबार्ड जोधपुर के जिला विकास अधिकारी मनीष मण्डा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है. अब सात नए उत्पादों के जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है. इनको भौगोलिक संकेत मिलने से जोधपुर और राजस्थान की पारंपरिक पहचान के साथ वैश्विक ब्रांड वैल्यू को बड़ा संबल मिलेगा. जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च और राजस्थानी जीरा के आवेदन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग किए गए हैं, जबकि मथानिया मिर्च और जीरे के लिए तिंवरी कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से आवेदन किया गया. इसमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर सहयोगी संस्था है. साफा और लहरिया के लिए संग वेलफेयर सोसायटी के जरिए आवेदन किए गए.

साफा विशेषज्ञ महिपाल सिंह बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:अलवर के कलाकंद को GI टैग के लिए करना पड़ सकता है इंतजार, प्रस्ताव नहीं हो सका पास

साफा बनेगा सिरमौर, मिर्च का होगा संरक्षण: जोधपुरी मारवाड़ी साफा की पहचान पूरी दुनिया में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्वतंत्रता दिवस पर इसे पहनते हैं. पीएम मोदी को साफा पहना चुके जोधपुर के महिपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि हमारा साफा विश्व प्रसिद्ध है. इसे जीआई टैग मिलेगा तो हमारी पहचान और सुदृढ़ होगी. इसका फायदा सभी को मिलेगा. इसका संरक्षण भी हो सकेगा. भारतीय किसान संघ के तुलछाराम सिंवर ने बताया कि मथानिया की लाल मिर्च को भौगोलिक पहचान मिलने से इसका रकबा बढ़ेगा, जो घट गया था. इसका संरक्षण भी हो सकेगा.

प्रदेश से कुल 14 आवेदन: भौगोलिक संकेतक के लिए प्रदेश भर से 14 वस्तुओं का आवेदन रजिस्ट्री में किया गया है. खास बात है कि 14 में से 7 आवेदन जोधपुर से हैं. इन सात उत्पादों में जोधपुरी पत्थर की छतरियां, जोधपुर आयरन क्राफ्ट, जोधपुर वुडन क्राफ्ट, जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च और राजस्थानी जीरा शामिल हैं. हाल ही में अहमदाबाद में 14 उत्पादों की सुनवाई में सर्वाधिक सात जोधपुर से होने से जोधपुर चर्चा में है.