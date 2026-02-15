ETV Bharat / state

जीआई टैग की कतार में 'जोधपुर के रत्न', इन उत्पादों को मिल सकती है आधिकारिक पहचान

इनको भौगोलिक संकेत मिलने से जोधपुर और राजस्थान की पारंपरिक पहचान के साथ वैश्विक ब्रांड वैल्यू को बड़ा संबल मिलेगा.

With the GI tag, the safa will become the most prestigious
जीआई टैग से साफा बनेगा सिरमौर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 10:59 AM IST

4 Min Read
जोधपुर: जोधपुरी बंधेज को जीआई टैग मिलने के बाद अब जोधपुर से जुड़ी सात और वस्तुएं इस कतार में आ गई है. इनको भौगोलिक संकेत्तक यानी जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. आने वाले तीन से चार माह में जोधपुरी साफा, मथानिया की लाल मिर्च, वुडन और आयरन क्राफ्ट, राजस्थानी जीरा, जोधपुरी पत्थर की छतरियां और जोधपुर लहरिया को जीआई टैग मिल जाएगा. जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में इनके दावे पर सुनवाई हुई है.

नाबार्ड जोधपुर के जिला विकास अधिकारी मनीष मण्डा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है. अब सात नए उत्पादों के जुड़ने की प्रक्रिया चल रही है. इनको भौगोलिक संकेत मिलने से जोधपुर और राजस्थान की पारंपरिक पहचान के साथ वैश्विक ब्रांड वैल्यू को बड़ा संबल मिलेगा. जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च और राजस्थानी जीरा के आवेदन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग किए गए हैं, जबकि मथानिया मिर्च और जीरे के लिए तिंवरी कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से आवेदन किया गया. इसमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर सहयोगी संस्था है. साफा और लहरिया के लिए संग वेलफेयर सोसायटी के जरिए आवेदन किए गए.

साफा विशेषज्ञ महिपाल सिंह बोले... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:अलवर के कलाकंद को GI टैग के लिए करना पड़ सकता है इंतजार, प्रस्ताव नहीं हो सका पास

साफा बनेगा सिरमौर, मिर्च का होगा संरक्षण: जोधपुरी मारवाड़ी साफा की पहचान पूरी दुनिया में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्वतंत्रता दिवस पर इसे पहनते हैं. पीएम मोदी को साफा पहना चुके जोधपुर के महिपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि हमारा साफा विश्व प्रसिद्ध है. इसे जीआई टैग मिलेगा तो हमारी पहचान और सुदृढ़ होगी. इसका फायदा सभी को मिलेगा. इसका संरक्षण भी हो सकेगा. भारतीय किसान संघ के तुलछाराम सिंवर ने बताया कि मथानिया की लाल मिर्च को भौगोलिक पहचान मिलने से इसका रकबा बढ़ेगा, जो घट गया था. इसका संरक्षण भी हो सकेगा.

प्रदेश से कुल 14 आवेदन: भौगोलिक संकेतक के लिए प्रदेश भर से 14 वस्तुओं का आवेदन रजिस्ट्री में किया गया है. खास बात है कि 14 में से 7 आवेदन जोधपुर से हैं. इन सात उत्पादों में जोधपुरी पत्थर की छतरियां, जोधपुर आयरन क्राफ्ट, जोधपुर वुडन क्राफ्ट, जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च और राजस्थानी जीरा शामिल हैं. हाल ही में अहमदाबाद में 14 उत्पादों की सुनवाई में सर्वाधिक सात जोधपुर से होने से जोधपुर चर्चा में है.

जोधपुर साफा, मिर्च और जीरा जीआई टैग की कतार
जोधपुर साफा, मिर्च और जीरा जीआई टैग की कतार (फोटो ईटीवी भारत gfx)

पढ़ें: जयपुरी घेवर को मिलेगी पहचान, GI टैग दिलवाने के प्रयास शुरू

खुशबू से सराबोर होता है जीरा: जीरा उत्पादन में मारवाड़ सबसे आगे है. यहां के जीरे की खुशबू और स्वाद सबसे बेहतर होता है. इसकी डिमांड देश दुनिया में रहती है. हाल में कृषि विश्वविद्यालय ने जोधपुर जीरा 1 नई किस्म विकसित भी की. जोधपुर में विशेष जीरा मंडी है, जहां सिर्फ जीरे की ही बिक्री होती है. जीरा मंडी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम मूंदड़ा का कहना है कि जीआई टैग किसानों के साथ व्यापारियों के लिए भी फायदे का सौदा होगा.

पहले मिला है बंधेज को जीआई टैग: जोधपुर यूं तो टेक्सटाइल्स के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहां तैयार बंधेज की बात ही कुछ और है. यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों में महिलाएं जोधपुर आने पर बंधेज खरीदना नहीं भूलती है. बंधेज पूरी तरह से हाथ से तैयार होता है. कारीगर कपड़ों ओर बारीक बारीक डॉट्स को धागों से बांध कर रंगते हैं. इससे डॉट्स की कपड़े पर अलग ही डिजाइन नजर आती है. इसे जीआई टैग मिलने के बाद इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है.

Jodhpur's Mathania chilli will also get GI tag
जोधपुर के मथानिया की मिर्च को भी मिलेगा जीआई टैग (ETV Bharat Jodhpur (File Photo))

पढ़ें:कसूरी मेथी के नाम से बिक रही नागौरी पान मेथी को जल्द मिलेगी स्वदेशी पहचान

क्या होता है भौगोलिक संकेतक: संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था. इस आधार पर किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली खास वस्तु का कानूनी अधिकार भौगोलिक संकेतक के रूप में संबंधित राज्य को दे दिया जाता है. राज्य में उस स्थान की पहचान के साथ उस वस्तु की पहचान जुड़ जाती है. जीआई टैग मिलने के बाद कोई भी निर्माता विशिष्ट नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकते.

पढ़ें: राजस्थान की 'सोजत मेहंदी' को जीआई का दर्जा मिला

