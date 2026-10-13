कानपुर की इस यूनिवर्सिटी में 7 पिचों वाला क्रिकेट स्टेडियम तैयार; जल्द होंगे रणजी स्तर के मैच
तीन राज्यों की मिट्टी से बनी हैं पांच पिचें, दो पिचों को उन्नाव की काली मिट्टी से बनाया गया हैै.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:28 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 9:21 AM IST
कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में बने BCCI मानकों वाले क्रिकेट स्टेडियम में रणजी स्तर के मैच कराए जाएंगे. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने विवि प्रशासन को कुछ दिनों पहले प्रस्ताव भेजा था, जिसे विवि प्रशासन ने स्वीकार करते हुए मैच कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि हम बहुत जल्द यूपीसीए के साथ मिलकर एमओयू करने जा रहे हैं. इसके बाद विवि के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे.
ऐसा पहली बार होगा जब सीएसजेएमयू में रणजी स्तर के मैच होंगे. इसके साथ ही यूपीसीए की ओर से विवि के इस स्टेडियम में ट्रायल्स मैच भी कराए जा सकते हैं.
ग्रीनपार्क का नया स्वरुप: सिविल लाइंस स्थित गंगा किनारे ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में अगले दो-तीन साल तक मरम्मत कार्य होंगे. इस वजह से कानपुर में क्रिकेट को लेकर रुकावट न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएसजेएमयू प्रशासन से संपर्क साधा है.
छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में BCCI मानकों वाला क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार है. कुछ दिनों पहले जब यूपीसीए की वार्षिक आमसभा हुई थी, तो उसमें भी BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की मौजूदगी में पदाधिकारियों ने विवि में बने स्टेडियम को लेकर चर्चा की थी. तय हुआ कि अब जल्द ही वहां मैच कराए जाएंगे.
यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि हमें जानकारी है कि विश्व विद्यालय में स्टेडियम बन गया है. जैसे ही हमें जरूरत होगी, हम मैचों के लिए स्टेडियम का रुख कर लेंगे.
अलग-अलग पिच होने से क्रिकेटर्स को फायदे: ग्रीनपार्क स्टेडियम के पिच क्यूरेटर ने जब सीएसजेएमयू के स्टेडियम का कुछ समय पहले निरीक्षण किया था, तब बताया था कि सीएसजेएमूय में सात पिच के होने से यूपी के क्रिकेटर्स को कई फायदे होंगे.
उन्होंने कहा कि जब क्रिकेटर्स रणजी ट्राफी जैसे अन्य टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, तो किसी राज्य में उन्हें लाल मिट्टी की पिच मिलती है, तो कहीं काली मिट्टी वाली. अब, जब क्रिकेटर्स कानपुर में सभी तरह की मिट्टी में तैयार पिचों पर अभ्यास कर लेंगे तो दूसरे राज्यों की पिच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि कानपुर में अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे उनमें टीम इंडिया व विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी होंगे वह सीएसजेएमूय के इस स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस कर सकेंगे.
कैसी हैं यहां की पिचें
- केंद्रीय विकेट: महाराष्ट्र की लाल मिट्टी से बन रहा है.
- बाएं और दाएं ओर एक-एक विकेट: ओडिशा के कालाहांडी की काली कपास मिट्टी व उन्नाव की काली मिट्टी से बन रहा है.
- प्रैक्टिस विकेट: काली व लाल मिक्स मिट्टी से बन रहा है.
पर्थ के स्टेडियम जैसा ड्रेनेज सिस्टम: विवि के प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि यहां बनने वाले स्टेडियम में पर्थ स्टेडियम जैसा ड्रेनेज सिस्टम होगा. वहीं, इंग्लैंड के लार्ड्स स्टेडियम की तर्ज पर बरमूडा घास लगाई जाएगी. बेहतर ड्रेनेज सिस्टम से मैदान जहां आधे घंटे में सूख जाएगा.
उच्च गुणवत्ता वाली घास से आउट फील्ड बेहतर होगी. स्टेडियम में मौजूदा समय में दो दर्शक दीर्घा भी बनाई जा चुकी है. यहां एयरपोर्ट से खिलाड़ियों को आने में भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी.
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