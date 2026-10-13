ETV Bharat / state

कानपुर की इस यूनिवर्सिटी में 7 पिचों वाला क्रिकेट स्टेडियम तैयार; जल्द होंगे रणजी स्तर के मैच

कानपुर के इस यूनिवर्सिटी में 7 पिचों वाला क्रिकेट स्टेडियम तैयार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में बने BCCI मानकों वाले क्रिकेट स्टेडियम में रणजी स्तर के मैच कराए जाएंगे. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने विवि प्रशासन को कुछ दिनों पहले प्रस्ताव भेजा था, जिसे विवि प्रशासन ने स्वीकार करते हुए मैच कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने बताया कि हम बहुत जल्द यूपीसीए के साथ मिलकर एमओयू करने जा रहे हैं. इसके बाद विवि के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी चौके-छक्के लगाते नजर आएंगे.

ऐसा पहली बार होगा जब सीएसजेएमयू में रणजी स्तर के मैच होंगे. इसके साथ ही यूपीसीए की ओर से विवि के इस स्टेडियम में ट्रायल्स मैच भी कराए जा सकते हैं. कानपुर से समीर दीक्षित की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) ग्रीनपार्क का नया स्वरुप: सिविल लाइंस स्थित गंगा किनारे ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में अगले दो-तीन साल तक मरम्मत कार्य होंगे. इस वजह से कानपुर में क्रिकेट को लेकर रुकावट न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएसजेएमयू प्रशासन से संपर्क साधा है. छत्रपति शाहू जी महाराज विवि में BCCI मानकों वाला क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार है. कुछ दिनों पहले जब यूपीसीए की वार्षिक आमसभा हुई थी, तो उसमें भी BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की मौजूदगी में पदाधिकारियों ने विवि में बने स्टेडियम को लेकर चर्चा की थी. तय हुआ कि अब जल्द ही वहां मैच कराए जाएंगे. यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने कहा कि हमें जानकारी है कि विश्व विद्यालय में स्टेडियम बन गया है. जैसे ही हमें जरूरत होगी, हम मैचों के लिए स्टेडियम का रुख कर लेंगे. अलग-अलग पिच होने से क्रिकेटर्स को फायदे: ग्रीनपार्क स्टेडियम के पिच क्यूरेटर ने जब सीएसजेएमयू के स्टेडियम का कुछ समय पहले निरीक्षण किया था, तब बताया था कि सीएसजेएमूय में सात पिच के होने से यूपी के क्रिकेटर्स को कई फायदे होंगे.