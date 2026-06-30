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मेहंदीपुर बालाजी में सनसनी: मैनपुरी से आए 7 श्रद्धालु धर्मशाला में मिले बेहोश, साथ आया संदिग्ध व्यक्ति हुआ फरार

दौसा: जिले के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से दर्शन करने आए एक ही परिवार के आठ श्रद्धालु कस्बे की एक धर्मशाला में बेहोशी की हालत में मिले. पुलिस ने सभी को एंबुलेंस की सहायता से तत्काल सिकराय अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से विकास, सुखवीर, ममता देवी, प्रियंका, साधना, आरती, तारा और देवी बालाजी के दर्शन के लिए आए थे. इससे पहले यह परिवार गोगामेड़ी के दर्शन करने गया था. पीड़ित महिला श्रद्धालु ने बताया कि गोगामेड़ी में उनकी मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से हुई, जिसने बातचीत के दौरान उनसे घनिष्ठता बढ़ा ली. वह रास्ते भर कभी पानी तो कभी खाने-पीने का सामान लाकर देता रहा.

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श्रद्धालुओं के अनुसार वही व्यक्ति उनके साथ मेहंदीपुर बालाजी भी पहुंचा और कस्बे स्थित एक धर्मशाला में कमरा लेने के बाद भी उनके साथ रहा. इसके बाद क्या हुआ, इसकी किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं है. महिला ने बताया कि होश आने पर उन्हें पता चला कि उनके साथ मौजूद वह व्यक्ति गायब हो चुका था. इससे आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं को किसी नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया हो. थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं की हालत अब सामान्य है. पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है. धर्मशाला संचालक से भी पूछताछ की जाएगी कि श्रद्धालुओं की बिगड़ती हालत के बावजूद समय रहते सूचना क्यों नहीं दी गई.