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आजमगढ़ दोहरे हत्याकांड में 7 लोगों को उम्रकैद; ग्राम पंचायत की चुनावी रंजिश में हुई थी हत्या

आजमगढ़ दोहरे हत्याकांड में 7 लोगों को उम्रकैद. ( Photo Credit: ETV Bharat )