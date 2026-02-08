ETV Bharat / state

रायबरेली में सड़क हादसों में सात की मौत; कार की टक्कर से चार युवतियों की जान गई, बाइक सवार दो युवकों ने दम तोड़ा

रायबरेली : जिले में रविवार को अलग-अलग सड़क हादसों में चार युवतियों समेत सात लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई अन्य घायल हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. वहीं दूसरी ओर लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शोभापुर गांव के पास रविवार को सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पिलखा (बरुवाताली) गांव में रविवार को पैदल सड़क पार कर रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, रविवार की शाम को जगतपुर थाना क्षेत्र के कोडर मजरे चूली गांव के पास सड़क हादसे में चार युवतियों की मौत हो गई, वहीं तीन घायलों का इलाज चल रहा है. निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे के सड़क किनारे खड़े एक परिवार के लोगों को गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. सीओ सिटी अरुण नौहार ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) घायलों को उपचार के लिये एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है. बताया जा रहा है कि यह लोग भंडारे में शामिल होने आए हुए थे. घटनास्थल पर एएसपी व सीओ सहित अन्य पुलिस के अधिकारी पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, हादसे में रिया (14), प्रिया (12), शालनी (22), आशमा (14), साधना (9), रश्मि (14), हिमांशी (23) घायल हो गए. इलाज के दौरान हिमांशी, शालिनी, रश्मि और आशमा की मौत हो गई. बाकी गंभीर रूप से घायल तीन युवतियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

