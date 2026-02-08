ETV Bharat / state

रायबरेली में सड़क हादसों में सात की मौत; कार की टक्कर से चार युवतियों की जान गई, बाइक सवार दो युवकों ने दम तोड़ा

ई-रिक्शा की टक्कर से महिला की भी मौत. सीओ सिटी अरुण नौहार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में चार युवतियों की मौत हुई है.

रायबरेली में सड़क हादसा
रायबरेली में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 9:42 PM IST

Updated : February 8, 2026 at 9:55 PM IST

रायबरेली : जिले में रविवार को अलग-अलग सड़क हादसों में चार युवतियों समेत सात लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई अन्य घायल हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. वहीं दूसरी ओर लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शोभापुर गांव के पास रविवार को सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पिलखा (बरुवाताली) गांव में रविवार को पैदल सड़क पार कर रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, रविवार की शाम को जगतपुर थाना क्षेत्र के कोडर मजरे चूली गांव के पास सड़क हादसे में चार युवतियों की मौत हो गई, वहीं तीन घायलों का इलाज चल रहा है. निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे के सड़क किनारे खड़े एक परिवार के लोगों को गलत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी.

सीओ सिटी अरुण नौहार ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

घायलों को उपचार के लिये एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है. बताया जा रहा है कि यह लोग भंडारे में शामिल होने आए हुए थे. घटनास्थल पर एएसपी व सीओ सहित अन्य पुलिस के अधिकारी पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, हादसे में रिया (14), प्रिया (12), शालनी (22), आशमा (14), साधना (9), रश्मि (14), हिमांशी (23) घायल हो गए. इलाज के दौरान हिमांशी, शालिनी, रश्मि और आशमा की मौत हो गई. बाकी गंभीर रूप से घायल तीन युवतियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.


सीओ सिटी अरुण नौहार ने बताया कि जगतपुर के पास कार से हुई सड़क दुर्घटना में चार युवतियों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि यह लोग सड़क के किनारे चल रहे थे.


दो बाइक आपस में टकराईं, दो की मौत : लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शोभापुर गांव के पास रविवार को ई-रिक्शा को बचाने के चक्कर में दो बाइक आपस में टकरा गईं. हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सीएससी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों का प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने पर दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

मृतकों की पहचान महेंद्र सिंह और तेज बहादुर के रूप में की गई है. वहीं हादसे में घायल लोगों में धुन्नार रमनाथ और राम प्रसाद शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

ई-रिक्शा ने महिला को मारी टक्कर, मौत : लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पिलखा (बरुवाताली) गांव में रविवार को पीछे से आ रहे ई-रिक्शा ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतका की पहचान गांव निवासी भानुमती (55) पत्नी जगतपाल के रूप में हुई है.

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.


प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने दोनों सड़क दुर्घटना की पुष्टि की और बताया कि मामला की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाही कर रही है.

