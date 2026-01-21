ETV Bharat / state

सात लोग चिट्टे की भारी मात्रा के साथ गिरफ्तार, आरोपियों में पति-पत्नी भी शामिल

हिमाचल में चिट्टा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. पुलिस ने सात लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है.

सात चिट्टा तस्कर गिरफ्तार
सात चिट्टा तस्कर गिरफ्तार
Published : January 21, 2026 at 1:05 PM IST

हमीरपुर: हमीरपुर जिला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हमीरपुर पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने कुल सात लोगों को भारी मात्रा में चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक दंपति भी शामिल है.

पहले मामले में थाना सदर पुलिस ने हमीरपुर के वार्ड नंबर-3 प्रतापनगर क्षेत्र में राजेश कुमार नाम के युवक के घर में दबिश दी. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 39.78 ग्राम चिट्टा बरामद किया. पुलिस ने मौके से पति-पत्नी सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजेश कुमार, ललित ठाकुर, नरेश कुमार, आदित्य पंडित एवं अनु कुमारी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चिट्टा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं. इस संबंध में थाना सदर हमीरपुर में धारा 21, 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर अगली जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों के आपसी संबंधों और नशे की सप्लाई चैन की भी गहराई से पड़ताल कर रही है.

बाइक सवार युवकों से भी चिट्टा बरामद

वहीं, दूसरे मामले में भी हमीरपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया. थाना सदर हमीरपुर पुलिस ने भोटा क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 13.83 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखविन्दर सिंह निवासी ऊना, साहिल निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है. इस मामले में भी धारा 21, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं, एसपी हमीरपुर बलबीर ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 'हमीरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने भोटा से दो बाइक सवार युवकों और प्रतापनगर क्षेत्र में पांच लोगों को घर से चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-29 के तहत मामले दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ के साथ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.'

