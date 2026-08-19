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अलीगढ़ में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सात आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने में 15 करोड़ का लेनदेन

अलीगढ़: साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के सात सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, जीएसटी और एमएसएमई से जुड़े कई दस्तावेज के साथ लैपटॉप, सीपीयू, 14 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दो कारें बरामद हुई हैं.



एसपी सिटी आदित्य बंसल के अनुसार, गिरोह लोगों को नौकरी या आसान कमाई का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत निजी दस्तावेज हासिल करता था. इन दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाए जाते थे. एक व्यक्ति के नाम पर सात से आठ बैंक खाते खोले जाते थे. इसके अलावा फर्जी जीएसटी और एमएसएमई फर्म तैयार कर उनके नाम पर रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता था और फिर करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे.



गिरफ्तार आरोपियों में गाजियाबाद निवासी दिव्यांश कुमार को गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है. दिव्यांश करीब सात साल दुबई में रहकर भारत आने के बाद उसने अपना नेटवर्क तैयार किया और अलीगढ़ में मनोज नाम के युवक के जरिए लोगों के दस्तावेज जुटाकर बैंक खाते खुलवाने का काम शुरू किया.



पुलिस का कहना है कि गिरोह के तार दुबई से जुड़े हैं, जिसका नाम पूछताछ में सामने आया है. आरोपियों द्वारा तैयार किए गए बैंक खातों की जानकारी उसे भेजी जाती थी और इन्ही खातों में साइबर फ्रॉड से हासिल रकम का लेनदेन किया जाता था.





पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से करीब 97 बैंक खातों से संबंधित जानकारी मिली है. इन खातों में महज दो महीने के भीतर करीब 15 करोड़ रुपये का लेनदेन सामने आया है. इन खातों से जुड़े 67 से अधिक साइबर क्राइम की शिकायतें मिली हैं. शिकायतों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है. पुलिस अब इन खातों के लेनदेन और उनसे जुड़े साइबर अपराधों की विस्तृत जांच कर रही है.



एसपी सिटी के अनुसार, गिरोह को एक करंट अकाउंट उपलब्ध कराने के बदले दो लाख रुपये और सेविंग अकाउंट के लिए 80 हजार से एक लाख रुपये तक मिलते थे. आरोपियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने के एवज में रकम मिलती थी, जबकि खाताधारकों को भी 10 से 20 हजार रुपये देने का लालच दिया जाता था.



गिरोह के भंडाफोड़ की शुरुआत एक महिला की शिकायत से हुई. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके दस्तावेज लिए और 15 से 20 हजार रुपये देने की बात कही. इसके बाद उसके दस्तावेजों से कई बैंक खाते और एक फर्म तैयार कर दी गई.