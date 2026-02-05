मेट्रो: कानपुर सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक 7 नए स्टेशन तैयार, ट्रायल शुरू
नए स्टेशनों में झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, बसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता शामिल हैं.
कानपुर: आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक सफल मेट्रो संचालन के बाद अब दक्षिणी कानपुर में सेवा विस्तार की कवायद पूरी होने वाली है. दरअसल, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लेकर नौबस्ता तक सात नए स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं. बुधवार को मेट्रो का भी ट्रायल किया गया, जो लगभग चार घंटों तक चला. इस दौरान एमडी यूपीएमआरसी सुशील कुमार ने इन सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया.
एमडी सुशील कुमार ने बताया कि अब एक बार इंटरनेशनल टीम इसका निरीक्षण करेगी. इसके बाद पूरी तरह से साउथ में मेट्रो का संचालन शुरू हो पाएगा. शहर में जिस तरह से रेलवे के साथ काम किया गया है, जिसमें सेंट्रल पर ही अन्डर ग्राउन्ड सेक्शन के ऊपर सात मंजिला रेलवे के द्वारा कार्य काराया जा रहा है.
वहीं, इसी तरह से झकरक्ट्टी स्टेशन पर भी बस स्टैण्ड का कार्य हो रहा है. 8 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर कुल 7 स्टेशन बने हुए हैं, जो कि इस प्रकार है झकरकटी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किदवई नगर, बसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता स्टेशन शामिल हैं.
बता दें, कानपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या जाम है. आए दिन ही टाटमिल चौराहा, जरीब चौकी, रावतपुर, कल्याणपुर, किदवई नगर समेत कई चौराहों पर घंटों जाम लगता है. ऐसे में शहर के उत्तरी इलाके में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक हो रहे मेट्रो संचालन से काफी सहूलियत हो रही है. अब इसी को देखते हुए मेट्रो संचालन का दायरा कानपुर साउथ में भी बढ़ाया गया है. और जल्द ही साउथ की जनता भी इसका लुफ्त उठा पाएगी.
