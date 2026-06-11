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पटना हाई कोर्ट में सात नए जजों की नियुक्ति, 37 से बढ़कर 44 हुई संख्या.. 15 जून को लेगें शपथ

राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट में तीन स्थायी व चार अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की. अब जजों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी. पढ़ें-

new judges in Patna High Court
पटना हाईकोर्ट में जज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 1:54 PM IST

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पटना: राष्ट्रपति ने अधिवक्ता रंजन कुमार झा, अधिवक्ता कुमार मनीष और अधिवक्ता राज कुमार को पदभार ग्रहण की तिथि से पटना हाईकोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया है. साथ ही अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता विकास कुमार, अधिवक्ता गिरिजिश कुमार और अधिवक्ता आलोक कुमार को दो वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया है. भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना 10 जून 2026 को जारी की.

तीन स्थायी और चार अतिरिक्त जज: नियुक्ति में तीन नियमित जज और चार अतिरिक्त जज शामिल हैं. इन नई नियुक्तियों के साथ पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 37 से बढ़कर 44 हो गई है. हालांकि कोर्ट में जजों के स्वीकृत पद 53 हैं, जिससे अभी भी नौ पद खाली बचे हैं. यह नियुक्ति लंबे समय से लंबित न्यायिक पदों को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 26 फरवरी 2026 को पटना हाईकोर्ट के लिए नौ अधिवक्ताओं को जज नियुक्त करने की अनुशंसा की थी. इनमें से सात की नियुक्ति अब हो गई है, जबकि अधिवक्ता मोहम्मद नदीम सिराज और संजीव कुमार की नियुक्ति अभी लंबित है. शेष दो नामों पर विचार जारी है.

15 जून को शपथ ग्रहण की संभावना: नवनियुक्त जजों का शपथ ग्रहण 15 जून 2026 को कराए जाने की संभावना है. शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए जज न्यायिक कार्य शुरू कर सकेंगे. इस नियुक्ति से पटना हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है.

न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा बल: पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ने से न्यायिक प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होने की संभावना है. वर्तमान में स्वीकृत 53 पदों में से केवल 44 भरे जाने के बावजूद यह नियुक्ति सकारात्मक कदम है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि शेष रिक्तियों को भी शीघ्र भरा जाना चाहिए.

उच्च न्यायालय की क्षमता वृद्धि: नई नियुक्तियों से पटना हाईकोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ेगी और बिहार सहित क्षेत्रीय न्यायिक प्रणाली को मजबूती मिलेगी. यह कदम न्याय में देरी को कम करने और आम नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार और न्यायपालिका के संयुक्त प्रयास को दर्शाता है.

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