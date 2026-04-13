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पटना में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, 1 को बचाने की कोशिश में 7 डूबे, दो अब भी लापता

पटना: राजधानी पटना के फतुहां में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक परिवार के साथ बड़ा हादसा हो गया और 7 लोग डूब गए. सात में से पांच लोगों को स्थानीय नाविकों की मदद से बचा लिया गया, जबकि दो लोग लापता बताए जाते हैं. दोनों लापता लोगों की तलाश के लिए SDRF की टीम गंगा नदी में उतर कर खोजबीन कर रही है.

गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा: घटना पटना से सटे कच्ची दरगाह के गंगा घाट पर पीपा पुल के ठीक बगल में घटी है. इस घटना के बाद परिवार वालों के बीच हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद सबसे पहले नदी थाना के SHO सद्दाम हुसैन अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे. फिर रुस्तमपुर थाने की पुलिस टीम और राघोपुर ब्लॉक के सीओ भी पहुंच गए.

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दो लोग लापता: जैसे जैसे जानकारी हुई, कई जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पहुंच कर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और SDRF की टीम बुलाने को लेकर पहल शुरू की गयी. लापता लोगों की पहचान निशांत कुमार और मानसी कुमारी के तौर पर की गई है. दोनों कच्ची दरगाह के आलमपुर स्थित अपने रिश्तेदार के घर आए थे.

"दोनों लापता युवक और युवती रिश्ते एक दूसरे के ममेरा-फुफेरे भाई बहन लगते हैं. निशांत (21) और मानसी (17) अपने कई रिश्तेदार के साथ कच्ची दरगाह में पीपा पुल के पास गंगा स्नान करने पहुंचे थे. इसी दौरान ये हादसा हुआ है. एक डूबने वाले को बचाने के दौरान एक एक कर सात लोग नदी में डूबने लगे. इनमें से पांच लोग तो बचा लिए गए, जबकि दो गहरे पानी में चले गए जिनकी तालाश चल रही है."- पवन कुमार शर्मा, लापता के रिश्तेदार