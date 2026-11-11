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विधानसभा चुनाव की हॉट सीट बनी हरिद्वार नगर, मदन कौशिक के गढ़ से 7 दावेदारों ने ठोका दावा

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की हॉट सीट बनी हरिद्वार नगर ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. विधानसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा वक्त बाकी हो, लेकिन टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं ने अभी से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है. हरिद्वार के डामकोठी में भाजपा के पूर्व सांसद एवं पर्यवेक्षक नरेश बंसल ने विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान संभावित प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया गया.

बैठक में कई नेताओं ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की और नरेश बंसल को बायोडाटा भी सौंपा. हरिद्वार विधानसभा सीट से टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है. पूर्व मेयर मनोज गर्ग, डॉ. विशाल गर्ग, कन्हैया खेवड़िया, उज्ज्वल पंडित, दर्जाधारी राज्यमंत्री नितिन गौतम, अनिल अरोड़ा और संजय सहगल समेत कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं. सात नेताओं ने नरेश बंसल के आमने उपस्थित होकर अपनी दावेदारी पेश की.