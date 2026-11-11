विधानसभा चुनाव की हॉट सीट बनी हरिद्वार नगर, मदन कौशिक के गढ़ से 7 दावेदारों ने ठोका दावा
मंत्री मदन कौशिक के सामने चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की लंबी फेहरिस्त, सात बड़े नेताओं ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 1:35 PM IST
हरिद्वार: विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं. विधानसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा वक्त बाकी हो, लेकिन टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं ने अभी से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है. हरिद्वार के डामकोठी में भाजपा के पूर्व सांसद एवं पर्यवेक्षक नरेश बंसल ने विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान संभावित प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक कर चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया गया.
बैठक में कई नेताओं ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की और नरेश बंसल को बायोडाटा भी सौंपा. हरिद्वार विधानसभा सीट से टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है. पूर्व मेयर मनोज गर्ग, डॉ. विशाल गर्ग, कन्हैया खेवड़िया, उज्ज्वल पंडित, दर्जाधारी राज्यमंत्री नितिन गौतम, अनिल अरोड़ा और संजय सहगल समेत कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल हैं. सात नेताओं ने नरेश बंसल के आमने उपस्थित होकर अपनी दावेदारी पेश की.
मौजूदा विधायक मदन कौशिक प्रबल दावेदार: भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा भी पहले ही अपनी दावेदारी जता चुके हैं, जबकि मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मौजूदा विधायक के रूप में इस सीट के प्रमुख दावेदार हैं. आशुतोष शर्मा और मदन कौशिक ने नरेश बंसल को बायोडाटा तो नहीं सौंपा. इस तरह कुल मिलाकर हरिद्वार सीट पर 9 नेताओं की दावेदारी सामने आई है. वहीं एक महामंडलेश्वर राम मुनि महाराज ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से दावेदारी पेश की. हरिद्वार विधानसभा से मौजूदा विधायक मदन कौशिक भी नरेश बंसल से मुलाकात करने डामकोठी पहुंचे थे.
कन्हैया खेवड़िया ने किया शक्ति प्रदर्शन: दावेदारी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कन्हैया खेवड़िया की रही. वह समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए डामकोठी पहुंचे. कन्हैया खेवड़िया ने पर्यवेक्षक नरेश बंसल को अपना बायोडाटा सौंपा और संगठन में लंबे समय से किए जा रहे कार्यों के साथ ही क्षेत्र में अपनी राजनीतिक सक्रियता का ब्यौरा भी रखा. समर्थकों की मौजूदगी के जरिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी दावेदारी को मजबूत तरीके से रखने की कोशिश की.
पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने हरिद्वार और रानीपुर दोनों सीटों से ठोकी ताल: भाजपा के पूर्व मेयर मनोज गर्ग ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हरिद्वार के साथ ही रानीपुर विधानसभा सीट से भी अपनी दावेदारी पेश की है. उन्होंने पर्यवेक्षक नरेश बंसल के सामने अपना पक्ष रखते हुए दोनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई. मनोज गर्ग पूर्व में हरिद्वार के मेयर रह चुके हैं. दोनों सीटों पर दावेदारी पेश करने से भाजपा के भीतर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.
मेयर रहते हुए जो योजनाएं वो धरातल पर नहीं उतार पाया. विधायक बनकर उन्हें क्रियान्वित करूंगा. बाकी पार्टी जिसे भी टिकट देगी, उसके साथ खड़े नजर आऊंगा.
-मनोज गर्ग, पूर्व मेयर-
तीर्थ पुरोहित समाज से चार नेताओं ने पेश की दावेदारी: हरिद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा से टिकट मांगने वालों में तीर्थ पुरोहित समाज के चार नेता भी शामिल हैं. इनमें उज्ज्वल पंडित, दर्जाधारी राज्यमंत्री नितिन गौतम, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कन्हैया खेवड़िया और जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा शामिल हैं. हालांकि आशुतोष शर्मा वर्तमान में लाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने दावेदारी पेश नहीं की. लेकिन हर विधानसभा चुनाव में वो दावेदारी जरूर पेश करते हैं. इसलिए चारों नेता हरिद्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं. ऐसे में तीर्थ पुरोहित समाज से जुड़े नेताओं की दावेदारी भी भाजपा के टिकट चयन में चर्चा का विषय बनी हुई है.
संत राम मुनि महाराज ने हरिद्वार ग्रामीण से मांगा टिकट: हरिद्वार विधानसभा सीट पर भाजपा नेताओं की दावेदारी के बीच संत समाज से भी चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा सामने आई है. महामंडलेश्वर राम मुनि महाराज ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है. उन्होंने पर्यवेक्षक नरेश बंसल से संपर्क कर अपनी इच्छा जताई. राम मुनि महाराज की दावेदारी से हरिद्वार ग्रामीण सीट पर भी भाजपा के संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. राम मुनि महाराज ने बताया कि, उनके गुरु जगदीश मुनि महाराज पूर्व में दो बार हरिद्वार से विधायक रह चुके हैं. इसलिए गुरु के बताए कदमों पर चलकर वो, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में मजबूत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे.
पर्यवेक्षक नरेश बंसल ने बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से विधानसभा क्षेत्र में संगठन की स्थिति, पार्टी में नेताओं सक्रियता और पिछले विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा की. साथ ही यह भी जाना कि आगामी चुनाव में पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा सकती है और किन संभावित प्रत्याशियों की क्षेत्र में बेहतर पकड़ है.
प्रदेश में उनकी पार्टी चुनावी मोड में आ गई है. हर विधानसभा में बैठक कर चुनाव का विश्लेषण किया जा रहा है. हरिद्वार विधानसभा में कई नेताओं ने दावेदारी पेश की है, जो लोकतंत्र में सबका अधिकार है. निश्चित रूप से इस पर मंथन किया जाएगा. इस बार भाजपा पूरे प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी.
-नरेश बंसल, चुनाव पर्यवेक्षक व पूर्व राज्यसभा सांसद-
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