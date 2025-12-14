ETV Bharat / state

फिरोजाबाद के टूंडला डाकघर घोटाला मामले में महिला समेत सात गिरफ्तार, दो करोड़ 67 लाख का हुआ था घपला

1 नवम्बर 2023 से 19 अप्रैल 2024 के बीच सरकारी धन का गबन किया गया था. मुख्य आरोपी की सात कर्मियों ने मदद की थी.

पुलिस ने घोटाले में शामिल आरोपियों को किया गिरफ्तार.
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 9:15 PM IST

2 Min Read
फिरोजाबाद : टूंडला डाकघर में हुए दो करोड़ 67 लाख रुपये के घोटाले के सात आरोपियों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया, ग्राम टापा खुर्द, कोटला रोड का रहने वाला मुख्य आरोपी रवि प्रकाश पुत्र कमलेश कुमार कार्यवाहक उपडाकपाल के रूप में टूंडला डाकघर में तैनात था. आरोपी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1 नवम्बर 2023 से 19 अप्रैल 2024 के बीच सरकारी धन का गबन किया. इस संबंध में सहायक अधीक्षक डाकघर फिरोजाबाद अजय दुबे ने थाना टूंडला में तहरीर दी थी. जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया.

खातों में ट्रांसफर हुई थी रकम : विवेचना के दौरान अन्य सह अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए. जिनमें अजय कुमार निवासी आगरा, अंकिता कुमारी निवासी जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद के रहने वाले कुलदीप, संदीप, सौरभ, तरुण, प्रशांत है. इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी आरोपी डाककर्मी हैं, जिन्होंने घोटालेबाज रवि का सहयोग किया था. घोटाले की रकम इन सभी के खातों में ट्रांसफर हुयी थी.

सभी को भेजा गया जेल : पुलिस की जांच पड़ताल में इन सभी के नाम उजागर हुए थे. साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को चुल्हावली और अलावलपुर मोड़ के पास से रविवार को अरेस्ट किया है. सभी को सुसंगत धाराओं में न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया.

