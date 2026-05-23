बिहार के एक और महासेतु पर मंडराया संकट, पुल में आया 7 इंच का गैप, वाहनों की एंट्री पर बैन
बेतिया महासेतु पर संकट के बादल छा गए हैं. गंडक नदी के मंगलपुर पुल में 7 इंच का गैप आ गया है. पढ़ें खबर
Published : May 23, 2026 at 6:03 PM IST
गोपालगंज : बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. भागलपुर के विक्रमशिला सेतु हादसे की तरह ही अब गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाले जादोपुर-मंगलपुर महासेतु पर बड़ा संकट मंडराने लगा है.
7 इंच का आया गैप : दरअसल, गंडक नदी पर बने इस महत्वपूर्ण पुल के पिलर नंबर 5 के पास स्पैन में अचानक 5 से 7 इंच का बड़ा गैप आ गया है. इस तकनीकी खराबी के सामने आने के बाद से सीमावर्ती इलाकों और प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पुल में दरार और गैप आने की सूचना मिलते ही गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर पुल का विस्तृत जायजा लिया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है.
बड़े वाहनों की एंट्री पर बैन : डीएम ने पुल से होकर गुजरने वाले सभी भारी और बड़े वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. वर्तमान में केवल छोटे और हल्के वाहनों को ही सावधानीपूर्वक गुजरने की अनुमति दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके. जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुल के स्पैन में आया यह गैप बेहद चिंताजनक है. यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो पुल के और कमजोर होने, उसकी मरम्मत अधिक जटिल होने का खतरा है.
''स्थिति के तकनीकी आंकलन और सुरक्षा जांच के लिए एनआईटी और आईआईटी पटना के विशेषज्ञों की विशेष टीम को रिपोर्ट भेजकर बुलाया जा रहा है. तकनीकी टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर दरार के कारणों की जांच करेगी और इसके रिपेयरिंग का काम शुरू करेगी.''- पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी, गोपालगंज
पहुंच पथ में आ गई थी दरार : इस महासेतु की लंबाई लगभग 1920 मीटर यानि 1.92 किमी है. इस पुल के निर्माण से गोपालगंज और बेतिया के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ और दूरी लगभग 120 किलोमीटर तक कम हो गई. साल 2020 में बाढ़ और नदी के दबाव के कारण इसके पहुंच पथ में दरार आ गई थी, लेकिन बाद में इसे मरम्मत करके सुचारू कर दिया गया. इसके संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए 2023 और 2024 में भी नये सड़क निर्माण कार्य किए गये थे.
नीतीश कुमार ने किया था लोकर्पण : लगभग 550 करोड़ रुपये की भारी लागत से बने इस महासेतु का उद्घाटन साल 2015-16 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था. यह पुल गोपालगंज और बेतिया के दियारा इलाकों के सैकड़ों गांवों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है. इस पुल के जरिए दोनों जिलों के बीच की दूरी बेहद कम हो गई थी, लेकिन उद्घाटन के 10 साल के भीतर ही पुल में इतनी बड़ी तकनीकी खराबी आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता और उसकी मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
ये भी पढ़ें :-
बिहार में 14 साल में ही धंस गया 5.50 करोड़ का पुल, 3 जिलों का टूटा संपर्क
बिहार में 7.32 करोड़ का पुल धंसा, स्लैब में दरार.. करोड़ों की परियोजना पर उठे सवाल
बिहार में 9 पुलों की स्थिति चिंताजनक, IIT पटना की जांच में हुआ खुलासा
भागलपुर में विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद राहत की कोशिश…युद्धस्तर पर बन रहा बेली पुल