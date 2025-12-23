ETV Bharat / state

यूपी में सात IAS अफसरों का ट्रांसफर; विधान जायसवाल कानपुर देहात के CDO बने, जानिए किसको कहां मिली तैनाती?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सात आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) और विकास प्राधिकरणों के पदों पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं.

राजेश कुमार सिंह को सीडीओ बनाया गया : तबादलों में देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय को विशेष सचिव, समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा अपर परियोजना समन्वयक, यूपी डास्प के पद पर स्थानांतरित किया गया है. उनके स्थान पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह को देवरिया का मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है.

विनय कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया : सुलतानपुर के मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महत्वपूर्ण पद पर भेजा गया है. सुलतानपुर में उनकी जगह बिजनौर के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विनय कुमार सिंह को मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है.