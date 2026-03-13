यूपी में सात IAS और चार PCS अफसरों का तबादला, जानिए कौन-कौन हैं?
लोक निर्माण विभाग के सचिव प्रकाश बिंदु को गृह विभाग में सचिव बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 9:51 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 10:05 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने सात IAS और चार PCS अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं.
प्रदेश के प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने बताया कि ये बदलाव राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में प्रभावी होंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और गति आने की उम्मीद है.
IAS स्तर पर हुए प्रमुख तबादले
लोक निर्माण विभाग के सचिव प्रकाश बिंदु को गृह विभाग में सचिव बनाया गया है. प्रतीक्षारत चल रहे लोकेश एम. को लोक निर्माण विभाग में सचिव बनाया गया है. प्रतीक्षारत चल रहे महेंद्र प्रसाद को उप्र पुनर्गठन समन्वय विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है.
उ.प्र. प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की निदेशक नीना शर्मा को सार्वजनिक उद्यम विभाग का प्रमुख सचिव तथा महानिदेशक बनाया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम से निदेशक संजय कुमार को उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी का निदेशक बनाया गया है. इसके साथ ही धर्मार्थ कार्य विभाग के विशेष सचिव रघुबीर को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं, उप्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के आशीष कुमार को धर्मार्थ कार्य विभाग में विशेष सचिव के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
PCS अधिकारियों के तबादले
प्रदीप कुमार सिंह - पूर्व में उप जिलाधिकारी (SDM), झांसी से उप जिलाधिकारी (SDM), गोंडा स्थानांतरित.
सुरेंद्र कुमार - अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मथुरा से अपर आयुक्त, कानपुर मंडल के पद पर स्थानांतरित.
वेद प्रिय आर्य - उप जिलाधिकारी (SDM), जालौन से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मथुरा.
गुलाब सिंह - विशेष कार्याधिकारी, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झांसी से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कुशीनगर स्थानांतरित.
यह भी पढ़ें : नये साल के पहले ही दिन दौड़ी योगी की तबादला एक्सप्रेस; 21 IAS अफसरों के ट्रांसफर, जानिए किसको कहां मिली तैनाती