गाजीपुर में गंगा स्नान करने पहुंची 6 बच्चियां डूबीं; 2 की लाश मिली, 1 की तलाश जारी, मल्लाह ने बचाई 3 जिंदगियां

गाजीपुर में गंगा स्नान करने पहुंची 7 बच्चियां डूबीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )