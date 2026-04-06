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उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों को 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है. क्या है पूरा मामला जानें..

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 6, 2026 at 5:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत आकर उत्तर-पूर्व के जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने के आरोपी सात विदेशी नागरिकों को 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सोमवार को इन विदेशी नागरिकों की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने इन विदेशी नागरिकों को सोमवार तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.

बता दें कि, 17 मार्च को कोर्ट ने इन विदेशी नागरिकों को 27 मार्च तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि ये विदेशी नागरिक म्यांमार में अवैध तरीके से घुसे और मिजोरम के संरक्षित इलाकों में प्रवेश कर जातीय समूहों से संपर्क कायम किया. आरोपियों पर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने जातीय समूहों को ट्रेनिंग देने और उन्हें ड्रोन चलाने में सहयोग करने का आरोप है.

इन सात विदेशियों में छह यूक्रेनी नागरिक और एक अमेरिकी नागरिक शामिल है. एनआईए के मुताबिक ये विदेशी वीजा पर भारत आए और फिर मिजोरम में प्रवेश किया, जो एक संरक्षित क्षेत्र है. इसके बाद, वे म्यांमार में दाखिल हुए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क साधा. इन विदेशी नागरिकों को म्यांमार में प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके बाद वे जातीय युद्ध समूहों को प्रशिक्षित कर रहे थे. ये समूह भारत में सक्रिय विद्रोही समूहों से जुड़े हुए हैं. यह आरोप भी लगाया गया है कि वे यूरोप से ड्रोन की एक बड़ी खेप लेकर आए थे. एनआईए ने इनके खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

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PATIALA HOUSE COURT
7 FOREIGN NATIONALS SENT TO CUSTODY
सात विदेशी नागरिक हिरासत में
7 FOREIGN NATIONALS SENT TO CUSTODY

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