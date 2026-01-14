सुरेश खन्ना बनाम वकील: पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग ने पकड़ा तूल

ETV Bharat / state

Photo Credit: ETV Bharat
1950 के दशक में मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानंद ने की थी अलग बेंच की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)
मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग पिछले सात दशकों से की जा रही है. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस मांग को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी. हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिक दूरी के कारण पश्चिमी यूपी के वादियों को न्याय पाने में अधिक समय और ज्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं.

इसीलिए केंद्र सरकार हाईकोर्ट बेंच या हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से मरेठ समेत पश्चिमी यूपी को संबंद्ध करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है. वहीं यूपी वेस्ट के 22 जिलों से लंबे समय से अलग बेंच बनाने की मांग उठ रही है. ईटीवी भारत की टीम ने इस प्रस्ताव पर वकीलों की प्रतिक्रिया जानने के लिए बात की.

जानकारी देते वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अली. (Video Credit: ETV Bharat)

पहली बार 1950 के दशक में की गयी थी मांग: पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग सबसे पहले 1951 और 1955 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानंद ने उठाई थी. उन्होंने केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश भेजी थी.

जसवंत सिंह आयोग ने 1985 में की थी सिफारिश: इस मांग को लेकर 1985 में केंद्र सरकार ने जसवंत सिंह आयोग का गठन किया था. अपनी रिपोर्ट में आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
वकीलों ने कहा- बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

वकीलों और वादियों ने दिया दूरी का तर्क: वकीलों और वादियों का कहना है कि पश्चिमी यूपी के 22 जिलों से प्रयागराज (पुराना नाम इलाहाबाद) की दूरी लगभग 700-800 किलोमीटर है. यह आंदोलन अब भी जारी है. हाल ही में 17 दिसंबर 2025 को पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में इस मांग को लेकर पूर्ण बंदी की गयी थी. अधिवक्ता समूह अब भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस मांग को दोहरा रहे हैं.

हाईकोर्ट में 10.33 लाख मुकदमें पेंडिंग: राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होता है तो लखनऊ में यह व्यवस्था होनी चाहिए. केंद्रीय बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र सरकार के समक्ष और भी कई मुद्दे उठाए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10.33 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10.33 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

हाईकोर्ट में पेंडिंग 63 फीसदी केस पश्चिमी यूपी के: सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि इनमें से 63 प्रतिशत मुकदमे तो अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अली ने कहा कि कई दशकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है. पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग भी कई बार उठाई गई.

दिल्ली, लखनऊ या प्रयागराज के मुकाबले करीब: वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अली ने कहा कि पश्चिमी उत्तरप्रदेश के हर जिले से दिल्ली लखनऊ या प्रयागराज के मुकाबले करीब है. अगर दिल्ली से संबद्ध करा देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों नजदीक हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर इलाहाबाद की जगह लखनऊ भी जाना पड़ेगा तो इससे पश्चिमी यूपी के लोगों को क्या फायदा होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
पश्चिमी यूपी 22 जिलों से की जा रही मांग. (Photo Credit: ETV Bharat)

कानूनी मामलों के लिए रात भर करना होगा सफर: जफर अली ने कहा कि संगम एक्सप्रेस यहां से शाम को जाती है, सुबह प्रयागराज पहुंच जाती है. नौचंदी एक्सप्रेस यहां से होकर शाम को गुजरती है और सुबह लखनऊ पहुंच जाती है. कानूनी मामलों के लिए जब भी अगर हाईकोर्ट जाना होगा, तो उन्हें तो पूरी रात सफर करना ही होगा. अगर वित्तमंत्री ने लखनऊ के बजाय दिल्ली का प्रपोजल दिया होता तो इससे सहूलियत हो सकती थी.

पश्चिमी उत्तरप्रदेश में ही हाईकोर्ट बेंच बने: इसके बजाय पश्चिमी उत्तरप्रदेश में ही हाईकोर्ट बेंच बने. दशकों से चली आ रही यह मांग पूरी की जाए. सीनियर एडवोकेट मानते हैं कि अगर लखनऊ में क्षेत्राधिकार दिया जाता है, तो इससे लखनऊ के वकीलों को फायदा होगा. लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों में टकराव होने की संभावना भी बनी रहेगी. पश्चिमी यूपी के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
वकीलों ने कहा- वित्त मंत्री का प्रस्ताव से नहीं होगा फायदा (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ से लखनऊ की दूरी 470 किलोमीटर: मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र धामा का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि यहां की आवश्यकता है. वित्त मंत्री के प्रस्ताव से अधिवक्ता और जनता सहमत नहीं हैं. लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच में जाने से भी कोई राहत नहीं मिलेगी. मेरठ से लखनऊ की दूरी भी लगभग 470 किलोमीटर है.

लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच में जजों से संख्या कम: अधिवक्ता गजेंद्र धामा ने कहा कि पहले से ही हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में केस पेंडिंग हैं. वहां नए अधिवक्ताओं को नियुक्त करना होगा. ऐसे में और अधिक धन भी खर्च होगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस वक्त लगभग 100 जज हैं, जबकि लखनऊ की हाईकोर्ट की बेंच में सिर्फ लगभग 18 न्यायाधीश ही उपलब्ध हैं. इस तरह से जो पेंडिंग मामले हैं वह और भी अधिक समय तक पेंडिंग रहेंगे और अधिक असुविधा हो जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
वकीलों ने कहा- प्रयागराज से ज्यादा महंगा लखनऊ है. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज के मुकाबले लखनऊ महंगा शहर है: यूपी के वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र सिंह बाना कहते हैं कि प्रयागराज के मुकाबले लखनऊ महंगा शहर है. पहले ही लोग वहां न्याय मांगने जा रहे हैं, तो तमाम परेशानियां झेलते हैं. ऐसे में केस लड़ने के लिए अधिक फीस देनी होगी और वहां जाकर कोर्ट के सिलसिले में रुकना भी महंगा होगा. ऐसे में पश्चिमी यूपी में किसी भी स्थान पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो ये ज़रूरी है.

कई सरकारों और राष्ट्रपति से मांग की गयी: एडवोकेट वैभव पंवार कहते हैं कि इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा और न ही समस्या हल होगी. पहले की तरह ही यूपी वेस्ट के अधिवक्ता विरोध करते रहेंगे. इससे अच्छा तो यही हो कि लखनऊ की बजाए दिल्ली से अटैच कर दिया जाए. पश्चिमी यूपी के वकीलों की तरफ से बार एसोसिएशन की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर देश के राष्ट्रपति तक से इस मांग को लेकर मांग की जा चुकी है.

कांग्रेस सरकार में मिले थे सकारात्मक संकेत: कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब यहां के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने सोनिया गांधी से भी इसे दोहराया था. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत पश्चिमी यूपी के नेता समय समय पर इस मांग को लेकर समर्थन करते हैं. सीनियर एडवोकेट जफर अली ने कहा कि पूर्व में केंद्रीय कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कांग्रेस शासन के दौरान कहा था कि मांग जायज. पहले आप तय करें कि हाईकोर्ट बेंच होनी किस जिले में चाहिए. अब सभी यही चाहते हैं कि बेंच पश्चिमी यूपी में हो फिर चाहे वह जिला आगरा हो, मेरठ हो या गाजियाबाद या कोई और शहर.

सात दशक से की जा रही अलग बेंच की मांग: हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में पहले भूख हड़ताल भी की गयी थी. अब कई दशक से शनिवार की हड़ताल रेगुलर रहती ही है. पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए 22 जिले एक साथ रहते हैं. यहां की तमाम बार एसोसिएशन एकजुट हैं. इन जिलों में मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल शामिल हैं.

