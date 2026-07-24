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मुड़िया मेला: गिरिराज नगरी गोवर्धन में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुड़िया मेला: गिरिराज नगरी गोवर्धन में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ( Photo Credit; ETV Bharat )

दरअसल, गोवर्धन में परिक्रमा करने के लिए हर रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, लेकिन मुड़िया मेले का भक्त बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. यही वजह है कि इस मेले के दौरान देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब यहां उमड़ता है. जिला प्रशासन के अनुसार, पिछले साल मुड़िया मेले में करीब एक करोड़ 55 लाख श्रद्धालु परिक्रमा के लिए पहुंचे थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा दो करोड़ को पार करने की उम्मीद है.

मुड़िया मेला: गिरिराज नगरी गोवर्धन में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद; सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम (Video Credit; ETV Bharat)

मथुरा: गोवर्धन में सात दिवसीय राजकीय मुड़िया मेला गुरुवार शाम से शुरू हो गया है. अब कल यानी शनिवार से यहां परिक्रमा के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ना शुरू हो जाएगा. मेले के लिए पूरे क्षेत्र को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया है. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. आस्था के इस महापर्व में शामिल होने और 21 किलोमीटर की पवित्र परिक्रमा करने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं.

मुड़िया मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 22 जोन और 64 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. भीड़ नियंत्रण के लिए मेला क्षेत्र में 100 से अधिक बैरिकेडिंग लगाई गई हैं. सेक्टर मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती की गई है. 150 सीसीटीवी कैमरे, एक दर्जन ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है.सुरक्षा के लिहाज से पूरे मेला क्षेत्र में 5000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसलिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.



प्रमुख मंदिरों में विशेष सजावट और सुरक्षा

गोवर्धन के प्रमुख मंदिर दानघाटी, मुखारविंद, मानसी गंगा, राधा कुंड, ललिता कुंड, मानसरोवर और कुसुम सरोवर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. कुंड के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर लोहे के जाल लगाए गए हैं, ताकि गहरे पानी में जाकर कोई भी श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार न हो. श्रद्धालु नहाने के लिए न उतरें इसलिए गोताखोर और पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया गत वर्ष इस मेले में एक करोड़ 55 लाख श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए पहुंचे थे. पिछले साल की व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित किया गया है. पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 22 जोन और 64 सेक्टर में विभाजित किया गया है. परिक्रमा मार्ग की पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा मरम्मत की गई है. सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है. दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1100 रोडवेज बसों और 90 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया गया है. 70 से अधिक पार्किंग स्थल बनाए गए हैं.

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