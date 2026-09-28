ETV Bharat / state

रांची पुलिस का मिशन सेफ राइड, ग्रामीण, सिटी और ट्रैफिक एसपी ने संभाला मोर्चा, लोगों को बता रहे हैं सड़क सुरक्षा के मायने

वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रांची में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

MISSION SAFE RIDE
ट्रैफिक नियम के बारे में लोगों को समझाते पुलिस के आला अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 5:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची की सड़कों पर सोमवार से सात दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आगाज हुआ है. एसएसपी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान की कमान खुद शहर के तीन शीर्ष पुलिस अधिकारी ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने संभाली है. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पहले दिन मुख्य फोकस दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट पर रहा.

मकसद जुर्माना नहीं, सुरक्षाः सिटी एसपी

अभियान की निगरानी के दौरान सिटी एसपी पारस राणा ने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य चालान काटना या राजस्व जुटाना कतई नहीं है. उन्होंने कहा, अक्सर आम लोगों में यह धारणा बन जाती है कि पुलिस पैसे कमाने के लिए चेकिंग करती है, जबकि हकीकत यह है कि हमारा पूरा ध्यान लोगों की जान बचाने पर है.

जानकारी देते सिटी एसपी पारस राणा और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि फिलहाल बिना हेलमेट पकड़े जाने वाले बाइक व स्कूटी सवारों का चालान काटने के बजाय उन्हें रोककर हेलमेट की अनिवार्यता समझाई जा रही है. सिटी एसपी ने कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना या मौत के बाद एफआईआर और कानूनी प्रक्रियाओं से पुलिस का वर्कलोड बढ़ता है. अगर लोग खुद यातायात नियमों को लेकर सजग रहें, तो इन हादसों और औपचारिकताओं दोनों से बचा जा सकता है. हालांकि, गाड़ियों के वैध कागजात न होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना लगाया जा रहा है.

हादसों में कमी लाना पहली प्राथमिकताः ट्रैफिक एसपी

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में प्रभारियों को मुस्तैद कर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हाल के दिनों में सड़क हादसों में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार चालान कटने के बाद भी लोगों का अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहना हैरान करने वाला है. उन्होंने चालकों से अपील की कि वे तय गति सीमा में ही वाहन चलाएं और नशे की हालत में ड्राइविंग से बचें, क्योंकि एक हादसा पूरे परिवार को गहरे संकट में धकेल देता है.

गोल्डन आवर‌ का महत्व समझेंः ग्रामीण एसपी

ग्रामीण एसपी ने आम नागरिकों से मानवता की मिसाल पेश करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सड़क पर यदि कोई घायल दिखे, तो बिना किसी डर के उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं. पुलिस मददगारों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी. उन्होंने याद दिलाया कि हादसे के तुरंत बाद का पहला घंटा 'गोल्डन आवर' होता है, जिसमें सही समय पर मिला इलाज किसी की जान बचा सकता है.

​रांची पुलिस का यह अभियान अगले एक सप्ताह तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में जारी रहेगा, ताकि लोगों की आदतों में स्थाई सुधार लाया जा सके.

ये भी पढ़ें-

रांची में अब रफ्तार पर पहरा, नहीं चलेगा स्पीड कम वाला फार्मूला! जानें, क्या है ट्रैफिक पुलिस का प्लान

धनबाद में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का हंगामा, सड़क जाम कर जताया विरोध

रांची में 7 दिवसीय सड़क सुरक्षा जन-जागरुकता अभियान, 'सुरक्षित सफर, सुखद कल' का देंगे संदेश

TAGGED:

TRAFFIC AWARENESS
सड़क हादसा
ROAD SAFETY AWARENESS CAMPAIGN
सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान
MISSION SAFE RIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.