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रांची पुलिस का मिशन सेफ राइड, ग्रामीण, सिटी और ट्रैफिक एसपी ने संभाला मोर्चा, लोगों को बता रहे हैं सड़क सुरक्षा के मायने

ट्रैफिक नियम के बारे में लोगों को समझाते पुलिस के आला अधिकारी ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची की सड़कों पर सोमवार से सात दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आगाज हुआ है. एसएसपी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान की कमान खुद शहर के तीन शीर्ष पुलिस अधिकारी ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने संभाली है. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पहले दिन मुख्य फोकस दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट पर रहा.

मकसद जुर्माना नहीं, सुरक्षाः सिटी एसपी

अभियान की निगरानी के दौरान सिटी एसपी पारस राणा ने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य चालान काटना या राजस्व जुटाना कतई नहीं है. उन्होंने कहा, अक्सर आम लोगों में यह धारणा बन जाती है कि पुलिस पैसे कमाने के लिए चेकिंग करती है, जबकि हकीकत यह है कि हमारा पूरा ध्यान लोगों की जान बचाने पर है.

जानकारी देते सिटी एसपी पारस राणा और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि फिलहाल बिना हेलमेट पकड़े जाने वाले बाइक व स्कूटी सवारों का चालान काटने के बजाय उन्हें रोककर हेलमेट की अनिवार्यता समझाई जा रही है. सिटी एसपी ने कहा कि किसी भी सड़क दुर्घटना या मौत के बाद एफआईआर और कानूनी प्रक्रियाओं से पुलिस का वर्कलोड बढ़ता है. अगर लोग खुद यातायात नियमों को लेकर सजग रहें, तो इन हादसों और औपचारिकताओं दोनों से बचा जा सकता है. हालांकि, गाड़ियों के वैध कागजात न होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना लगाया जा रहा है.

हादसों में कमी लाना पहली प्राथमिकताः ट्रैफिक एसपी

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में प्रभारियों को मुस्तैद कर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हाल के दिनों में सड़क हादसों में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार चालान कटने के बाद भी लोगों का अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह रहना हैरान करने वाला है. उन्होंने चालकों से अपील की कि वे तय गति सीमा में ही वाहन चलाएं और नशे की हालत में ड्राइविंग से बचें, क्योंकि एक हादसा पूरे परिवार को गहरे संकट में धकेल देता है.