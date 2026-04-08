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भीलवाड़ा में शिव महापुराण कथा, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- कथा सुनना ही नहीं, 7 दिन की परीक्षा भी पास करनी है

भीलवाड़ा में सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ. गुरुवार को कथा सुनने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे भी पहुंचेंगे.

कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा
कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 6:23 PM IST

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भीलवाड़ा: वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में बुधवार से सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन शुरू हो गया. प्रसिद्ध शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों से अपील की कि वे कथा को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि पूरे सात दिनों तक शिव भक्ति की परीक्षा भी दें. उन्होंने आश्वासन दिया कि शिवजी की कृपा से सभी भक्त इस परीक्षा में अवश्य पास होंगे.

कथा की शुरुआत संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी की सानिध्य में हुई. व्यास पीठ पर विराजमान पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत महंत बाबू गिरी, भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी और आयोजन समिति के सदस्यों ने किया. कथा श्रवण के लिए देश-प्रदेश से लाखों महिला-पुरुष भक्त पहुंचे हैं. पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि “राम कथा या भागवत पुराण में कथा समाप्ति पर प्रसाद वितरित किया जाता है, लेकिन शिव महापुराण में ऐसा नहीं होता. यहां भगवान शिव स्वयं सभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाते हैं, जो एकाग्र मन से कथा सुनता है, वह शिवजी से सीधे संवाद भी कर सकता है.”

भीलवाड़ा में शिव महापुराण कथा
बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने पहुंचे (ETV Bharat Bhilwara)

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7 दिन चलेगी कथा: उन्होंने भक्तों से पूछा कि “मनुष्य प्रतिदिन 21,600 श्वास लेता है. इनमें से आपने कितनी श्वासें भगवान शिव को समर्पित की हैं? यहां आकर कथा सुन लेना और घर लौट जाना पर्याप्त नहीं है. पूरे सात दिन गहरी एकाग्रता से कथा श्रवण करना चाहिए.” पंडित मिश्रा ने यह भी बताया कि 24,000 श्लोकों वाले शिव महापुराण में ‘शिव’ नाम का अनमोल मोती छिपा है, जिसे भक्तों को प्राप्त करना है. उन्होंने भक्तों को विभिन्न शिव उपाय भी बताए.

मौके पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री कालू लाल गुर्जर, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. गर्मी के बावजूद पंडाल भक्तों से खचाखच भरा था और कई भक्त धूप में बैठकर कथा सुन रहे थे. भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कथा स्थल और आसपास के रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. भक्तों की सुविधा और आवाजाही सुचारू रखने के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं.

भीलवाड़ा में शिव महापुराण कथा
कथा पंडाल लोगों से खचाखच भरा रहा (ETV Bharat Bhilwara)

गुरुवार को राज्यपाल का आगमन: कथा श्रवण स्थल पर गुरुवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे. सुबह सामूहिक नवकार मंत्र जाप में शामिल होने के बाद वे शिव महापुराण कथा श्रवण करेंगे. राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. ये कथा 14 अप्रैल तक चलेगी.

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भीलवाड़ा में प्रदीप मिश्रा की कथा
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