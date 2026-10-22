ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में सात दिवसीय गोल्ज्यू महोत्सव का आगाज, जानिए क्या है इसकी खासियत

अल्मोड़ा गोल्ज्यू महोत्सव ( ETV Bharat )

महोत्सव के तहत मल्ला महल में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की लोक कला, पारंपरिक वेशभूषा, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा. महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ बाहरी क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दल भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.