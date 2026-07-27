ETV Bharat / state

उदयपुर से शुरू होगा नया पर्यटन सर्किट: 10 राज्यों के ट्रैवल एजेंट करेंगे राजस्थान के नए मार्ग की सैर

नौकायन करते सैलानी ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: राजस्थान के पर्यटन को नई पहचान दिलाने की दिशा में झीलों की नगरी उदयपुर से एक महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है. दो से 8 अगस्त 2026 तक सात दिवसीय FAM (फैम) टूर होगा. इसके माध्यम से देशभर के 10 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश से 40 से अधिक ट्रैवल एजेंट राजस्थान के नए पर्यटन सर्किट का अनुभव करेंगे. इस पहल का उद्देश्य उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा को जोड़ते हुए एक आकर्षक पर्यटन मार्ग विकसित करना है, जिससे देश-विदेश के पर्यटकों को राजस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों का समग्र अनुभव मिल सके. इस आयोजन का संयुक्त संचालन होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान (उदयपुर डिवीजन), होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान, इंडिया आउटाबॉक्स तथा कलर्स ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है. होटल फेडरेशन उदयपुर डिवीजन के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि टूर की शुरुआत 2 अगस्त को उदयपुर से होगी. कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी तीन दिन उदयपुर, एक दिन चित्तौड़गढ़ तथा अंतिम तीन दिन बूंदी और कोटा में बिताकर वहां की पर्यटन संभावनाओं का अवलोकन करेंगे. पढ़ें: डिप्टी सीएम दीया का आह्वान- कम फेमस जगह को करें प्रमोट, गर्मियों में इवेंट और वेडिंग्स को दें बढ़ावा