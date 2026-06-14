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चार साल पुराने हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत सात दोषियों को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

रामपुर: जिला कोर्ट ने सात साल पुराने एक हत्या के मामले में पिता-पुत्रों समेत सात लोगों को उम्रकैद और 88-88 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2022 को शहजादनगर थाना क्षेत्र में एक हिंसक घटना के पीड़ित अर्जुन ने एक मुकदमा दर्ज कराया था.

अर्जुन ने अपने मुकदमे में पुलिस को बताया था कि 26 जुलाई को शाम के समय उनके पिता रमेश कुमार घर लौट रहे थे, तभी घर के पास ही गांव के ही राजा और सुरजन यशपाल, सुनील और धर्मपाल पुष्पेंद्र वहां पहुंचे और लाठी डंडों से व चाकू से पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में पूरन, धर्मपाल, पुष्पेंद्र, राजा उर्फ सुर्जन, यशपाल, सुनील और कुलदीप सहित सात लोगों के नाम सामने आए. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.