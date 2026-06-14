चार साल पुराने हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत सात दोषियों को उम्रकैद, जानें पूरा मामला
ऑपरेशन कन्विक्शन में हत्या के मामले में हुई ऊम्रकैद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 5:23 PM IST
रामपुर: जिला कोर्ट ने सात साल पुराने एक हत्या के मामले में पिता-पुत्रों समेत सात लोगों को उम्रकैद और 88-88 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2022 को शहजादनगर थाना क्षेत्र में एक हिंसक घटना के पीड़ित अर्जुन ने एक मुकदमा दर्ज कराया था.
अर्जुन ने अपने मुकदमे में पुलिस को बताया था कि 26 जुलाई को शाम के समय उनके पिता रमेश कुमार घर लौट रहे थे, तभी घर के पास ही गांव के ही राजा और सुरजन यशपाल, सुनील और धर्मपाल पुष्पेंद्र वहां पहुंचे और लाठी डंडों से व चाकू से पिता पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी.
घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में पूरन, धर्मपाल, पुष्पेंद्र, राजा उर्फ सुर्जन, यशपाल, सुनील और कुलदीप सहित सात लोगों के नाम सामने आए. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत स्थानीय पुलिस ने अदालत में मजबूत और प्रभावी पैरवी की. मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए. इसी का परिणाम रहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामपुर की अदालत ने सभी सात आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 88 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह भी पढ़ें: वाराणसी की दालमंडी में 13 नए मकानों पर चला बुलडोज़र, अभी 33 मकान तोड़े जाना बाकी
यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी का खूंखार तेंदुआ दुधवा जंगल में छोड़ा गया; चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, कई मवेशियों को बना चुका था शिकार