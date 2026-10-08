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उमरिया में एल्बेंडाजोल गोली खाते ही बिगड़ी 7 बच्चों की तबीयत! सभी अस्पताल में भर्ती

उमरिया के कोडार छायन स्थित शासकीय स्कूल की घटना, आरोप- एल्बेंडाजोल गोली खाते ही बच्चों को उल्टी, चक्कर और बेहोशी की शिकायत. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.

UMARIA 7 CHILDREN HOSPITALIZED
पेट के कीड़े की गोली से कैसे बिगड़ी बच्चों की तबीयत? (सांकेतिक तस्वीर) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 10:55 AM IST

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Updated : October 8, 2026 at 11:23 AM IST

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उमरिया : मध्य प्रदेश के उमरिया में सरकारी स्कूल में 7 बच्चों की तबीयत एल्बेंडाजोल टेबलेट खाने के बाद बिगड़ गई. कोडार छायन स्थित शासकीय स्कूल में बच्चों को निर्धारित अभियान के तहत एल्बेंडाजोल गोली खिलाई गई थी, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई. गोली खाने के कुछ समय बाद बच्चों को उल्टी, चक्कर, कमजोरी और बेहोशी महसूस होने लगी. हालत बिगड़ते देख परिजनों और स्कूल प्रबंधन की मदद से बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने तुरंत एडमिट कर उपचार शुरू किया.

टेबलेट खाने के बाद बीमार हुए सभी बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. बच्चों के अस्पताल पहुंचने की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया. वहीं, परिजन बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिकित्सकों से जानकारी लेते रहे.

जिला चिकित्सालय के डॉ. डीआर शाक्य ने बताया, '' स्कूल में बच्चों को निर्धारित अभियान के तहत एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई थी. गोली खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों को चक्कर आने के साथ कमजोरी महसूस हुई और कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत भी हुई. एक दो बच्चों में बेहोशी जैसे लक्षण सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें अस्पताल लाया गया.''

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7 बच्चे अस्पताल में भर्ती (Etv Bharat)

बच्चों को क्यों खिलाई गई एल्बेंडाजोल?

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किन कारणों से बिगड़ी तबीयत, जांच जारी

डॉ. डीआर शाक्य ने बताया, '' स्कूलों में बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई थी, ये छोटे बच्चों को पेट के कीड़ों के लिए खिलाई जाती है. लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी इसकी जांच की जा रही है. स्कूल व परिजनों की शिकायत पर दवा के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है और रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. जिन बच्चों को उल्टी, चक्कर और कमजोरी की शिकायत थी अब वे स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ पर नजर बनाए हुए हैं.''

Last Updated : October 8, 2026 at 11:23 AM IST

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