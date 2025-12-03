ETV Bharat / state

पलामू में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई! 7 बाल मजदूरों का किया गया रेस्क्यू

पलामू प्रशासन ने बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई की है. 7 बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है.

CHILD LABORERS RESCUED IN PALAMU
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 8:31 PM IST

पलामूः जिले में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. पलामू के हरिहरगंज के इलाके में हुई छापेमारी में सात बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है. बाल मजदूरों से विभिन्न लाइन होटल एवं ढाबा में काम करवाया जा रहा था. रेस्क्यू के बाद सभी बाल मजदूरों को बाल गृह भेजा गया है. गुरुवार को पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समाचार लिखे जाने तक पलामू के हरिहरगंज एवं छतरपुर के इलाके में प्रशासनिक टीम के द्वारा बाल श्रम के खिलाफ छापेमारी जारी थी. श्रम अधीक्षक पुनीत मिंज ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और छापेमारी जारी है.

दरअसल प्रशासनिक टीम को सूचना मिली थी कि हरिहरगंज एवं छतरपुर के इलाके में विभिन्न होटलों में बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है. इसी सूचना के आलोक में श्रम अधीक्षक पुनीत मिंज, बाल संरक्षण पदाधिकारी एजाज अंसारी, बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाली संस्था अग्रगति के निक्कू पाठक, शुभ्रा कुमारी, मंजू कुमारी एवं चाइल्डलाइन के सचिन कुमार एवं अन्य कर्मियों के नेतृत्व में छापेमारी की गई.

रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. उनके परिजनों को भी बुलाया जाएगा और काउंसेलिंग की जाएगी. रेस्क्यू किए गए बच्चे पलामू के विभिन्न इलाके के रहने वाले हैं. दरअसल पहले भी पलामू के कई इलाकों में बाल मजदूरी के मामले पकड़े गए हैं और कई बच्चों का रेस्क्यू किया गया है.

