ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के 7 अफसर IAS में प्रमोट

प्रमोट होने वालों में सुमित अग्रवाल, बिलासपुर CEO संदीप कुमार अग्रवाल, तीर्थराज अग्रवाल, लीना कोसम, सौमिल रंजन चौबे, बीरेंद्र बहादुर पंचभाई, आशीष कुमार टिकरिहा हैं.

7 SCS PROMOTED TO IAS
छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के 7 अफसर IAS में प्रमोट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 18, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: केंद्र ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के सात स्टेट सिविल सर्विस (SCS) अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) में प्रमोट किया. मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन्स के तहत डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, अधिकारियों को 1 जनवरी, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच खाली हुई जगहों पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अपॉइंट किया गया. ये अपॉइंटमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (रिक्रूटमेंट) रूल्स, 1954 और उससे जुड़े रेगुलेशंस के प्रोविज़न के तहत किए गए थे.

स्टेट सिविल सर्विस से IAS में प्रमोट हुए अधिकारियों के नाम

  • दुर्ग म्युनिसिपल कमिश्नर सुमित अग्रवाल
  • बिलासपुर CEO संदीप कुमार अग्रवाल
  • तीर्थराज अग्रवाल
  • लीना कोसम
  • सौमिल रंजन चौबे
  • बीरेंद्र बहादुर पंचभाई
  • आशीष कुमार टिकरिहा

नायब तहसीलदार कैडर से आईएएस तक का सफर

फरवरी 2024 से तैनात अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है. इस उपलब्धि से न केवल नारायणपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है. खास बात ये है कि पंचभाई नायब तहसीलदार कैडर से आईएएस तक पहुंचने वाले प्रदेश के पहले अधिकारी बने हैं.

अफसरों के घर बधाई देने वालों का लगा तांता

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अधिकारियों को प्रोबेशन पर अपॉइंट किया गया है और अगले ऑर्डर तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (कैडर) रूल्स, 1954 के तहत छत्तीसगढ़ कैडर में अलॉट किया गया है. जिन सात स्टेट सिविल सर्विस (SCS) अधिकारियों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) में प्रमोट किया गया है उनके घरों में खुशी का माहौल है. अफसरों के रिश्तेदार और परिचित घर पहुंचकर परिवारवालों को बधाई दे रहे हैं.

बस्तर का विश्व प्रसिद्ध मावली मेला, जनजातीय आस्था और लोकधर्म का संगम, देखिए आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक

अबूझमाड़ में नक्सलियों की बड़ी बारूदी साजिश विफल,ओएंगर जंगल से विस्फोटकों का जखीरा बरामद

वीरेंद्र बहादुर पंचभाई बने छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल,नायब तहसीलदार से आईएएस तक का सफर

TAGGED:

IAS
STATE CIVIL SERVICE
MINISTRY OF PERSONNEL
DURG MUNICIPAL COMMISSIONER
7 SCS PROMOTED TO IAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.