ऑपरेशन नंदी प्रहार: डीग में 7 गोतस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने दस किमी तक पीछा कर पकड़ा

डीग: जिले की डीएसटी पुलिस टीम ने 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' के तहत अंतरराज्यीय गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है. टीम ने लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा कर हरियाणा के सात तस्करों को गिरफ्तार किया. तस्करों के चंगुल से सात गोवंशों को मुक्त कराया गया और उनकी पिकअप गाड़ी जब्त कर ली गई. आरोप है कि तस्कर इन पशुओं को हरियाणा ले जाकर बेचने की योजना बना रहे थे. पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ी गैंग है और गहन पूछताछ से अन्य मास्टरमाइंड्स के खुलासे की उम्मीद है.

डीएसटी इंचार्ज सुलतान सिंह ने बताया कि पकड़े गए तस्कर एक बड़ी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं. इसमें अन्य मास्टरमाइंड तस्कर भी शामिल हैं. जांच करने पर इसमें और भी खुलासे होंगे. उन्होंने बताया कि तस्करी की रोकथाम के लिए DST टीम सुनसान रास्तों पर रात्रि में गश्त करती हैं. तस्करों के हॉट स्पॉट चिह्नित करके उन पर नजर रखी जाती है, ताकि वहां से तस्कर निकलते ही उन्हें ​पकड़ा जा सके.