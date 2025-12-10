ETV Bharat / state

ऑपरेशन नंदी प्रहार: डीग में 7 गोतस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने दस किमी तक पीछा कर पकड़ा

डीएसटी टीम की कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल हो गए, जिन्हें नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Operation Nandi Prahar
तस्करों की वाहन का टूटा पहिया (Photo Source: Deeg Police)
डीग: जिले की डीएसटी पुलिस टीम ने 'ऑपरेशन नंदी प्रहार' के तहत अंतरराज्यीय गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है. टीम ने लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा कर हरियाणा के सात तस्करों को गिरफ्तार किया. तस्करों के चंगुल से सात गोवंशों को मुक्त कराया गया और उनकी पिकअप गाड़ी जब्त कर ली गई. आरोप है कि तस्कर इन पशुओं को हरियाणा ले जाकर बेचने की योजना बना रहे थे. पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ी गैंग है और गहन पूछताछ से अन्य मास्टरमाइंड्स के खुलासे की उम्मीद है.

डीएसटी इंचार्ज सुलतान सिंह ने बताया कि पकड़े गए तस्कर एक बड़ी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं. इसमें अन्य मास्टरमाइंड तस्कर भी शामिल हैं. जांच करने पर इसमें और भी खुलासे होंगे. उन्होंने बताया कि तस्करी की रोकथाम के लिए DST टीम सुनसान रास्तों पर रात्रि में गश्त करती हैं. तस्करों के हॉट स्पॉट चिह्नित करके उन पर नजर रखी जाती है, ताकि वहां से तस्कर निकलते ही उन्हें ​पकड़ा जा सके.

डीएसटी इंचार्ज ने बताया कि ये सभी आरोपी भाड़े पर ये काम करते थे. ये गोवंशों को हरियाणा ले जा रहे थे. इन्हें दूसरी पार्टी को मोटे दामों में बेचा जाता था. पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल हो गए, जिनका उपचार नगर के उपजिला अस्पताल में कराया गया है. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

