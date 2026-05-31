पटना एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 7 जिंदा कारतूस बरामद, CISF ने किया गिरफ्तार
पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में यात्री के बैग से 7 जिंदा कारतूस बरामद. पुणे निवासी आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज. पढ़ें खबर-
Published : May 31, 2026 at 12:14 PM IST
पटना: राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से सात जिंदा कारतूस बरामद होने से हड़कंप मच गया. हवाईअड्डा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
सीआईएसएफ की सतर्कता से पकड़े गए कारतूस: 29 मई 2026 को एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग मशीन नंबर-04 पर जांच के दौरान सीआईएसएफ के उप निरीक्षक उदित नारायण को संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. गहन तलाशी ली गई तो बैग से कुल सात जिंदा कारतूस मिले, जिनमें दो .380 एमके-2 बोर और पांच 9 एमएम बोर के शामिल है.
महाराष्ट्र के पुणे का है गिरफ्तार यात्री: गिरफ्तार यात्री की पहचान महाराष्ट्र के पुणे निवासी संतोष तिवारी के रूप में हुई है. वह फुरसुंगी क्षेत्र के अपार्टमेंट में रहता है. पूछताछ में संतोष तिवारी ने दावा किया कि कारतूस उसके बैग में कैसे आए, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है.
पुलिस ने नहीं माना स्पष्टीकरण: संतोष तिवारी ने खुद को इस मामले से अनभिज्ञ बताया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसके स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना. हवाईअड्डा सुरक्षा मानकों को देखते हुए उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और सीआईएसएफ ने आरोपी व बरामद कारतूसों को हवाईअड्डा थाना पुलिस को सौंप दिया.
दिनांक 29.05.2026 को #हवाईअड्डा थानांतर्गत एस.एच.ए. क्षेत्र में स्थित X-BIS मशीन पर उप निरीक्षक द्वारा स्क्रीनिंग के दौरान एक यात्री के हैंड बैग से 02 नग .380 MK2 लाइव राउंड एवं 05 नग 9mm के जिंदा कारतूस #बरामद किए गए।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) May 30, 2026
उक्त यात्री को विधिवत #गिरफ्तार कर बरामद सामान सहित… pic.twitter.com/x3b7wCSFSH
आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ केस: हवाईअड्डा थाना में कांड संख्या 154/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी संतोष तिवारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) तथा धारा 26 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. कारतूस जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
किसी बड़े नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जिंदा कारतूस यात्री के बैग में कैसे पहुंचे और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह या नेटवर्क तो नहीं है. मामले की गहन छानबीन जारी है. इस घटना के बाद पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है. सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और यात्रियों की जांच में कोई कोताही न बरती जाए, इसके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं.
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