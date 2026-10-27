ETV Bharat / state

एटा : वाउचर सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली, सात आशा संगिनियां बर्खास्त

सात आशा संगिनियां बर्खास्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : वाउचर सत्यापन के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से दो-दो हजार रुपये लेने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है. जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज से संबद्ध सात आशा संगिनियों को पद से निष्कासित कर दिया गया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (Photo Credit; ETV Bharat) मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आशा संगिनियां वाउचर सत्यापन के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से दो-दो हजार रुपये ले रही थीं. शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई, जिसमें संबंधित आशा संगिनियों को दोषी पाया गया. इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.