एटा : वाउचर सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली, सात आशा संगिनियां बर्खास्त
15 आशा कार्यकर्ताओं के बयान के आधार पर जांच में दोषी पाई गईं संगिनियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:52 PM IST
एटा : वाउचर सत्यापन के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से दो-दो हजार रुपये लेने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है. जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज से संबद्ध सात आशा संगिनियों को पद से निष्कासित कर दिया गया है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आशा संगिनियां वाउचर सत्यापन के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से दो-दो हजार रुपये ले रही थीं. शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच कराई गई, जिसमें संबंधित आशा संगिनियों को दोषी पाया गया. इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.
दरअसल, मामला 17 अक्टूबर को तहसील अलीगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सामने आया था, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पहुंचकर अधिकारियों से शिकायत करते हुए बताया था कि वाउचर सत्यापन के नाम पर उनसे दो-दो हजार रुपये लिए जाते थे, यहां तक कि उन्हें मानदेय का भुगतान भी नहीं किया गया था. उसके बाद जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे.
निष्कासित आशा संगिनियों में शीला देवी, रंजीता, मधु देवी, रीना देवी, सुनीता देवी, विमलेश पाल और पुष्पा देवी शामिल हैं. ये सभी सीएचसी अलीगंज से संबद्ध थीं. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एटा के अनुमोदन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ने निष्कासन के आदेश जारी किए हैं.
ये भी पढ़ें- लखनऊ में फॉर्मेलिन रसायन भरा टैंकर हादसा: स्वास्थ्य महानिदेशक ने किया अस्पताल का दौरा, दिए मुफ्त इलाज के निर्देश
ये भी पढ़ें- अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर; 25 साल बाद अवैध कब्जे से मुक्त हुआ तालाब