Cyber Crime : सोशल साइट्स से फंसाते थे, करोड़ों की ठगी का अंदेशा, 7 साइबर ठग गिरफ्तार
राष्ट्रीय साइबर पोर्टल 1930 पर शिकायत के आधार पर कामां रोड स्थित पहाड़ी क्षेत्र में दबिश दी. यहां से संगठित गिरोह के 7 सदस्य पकड़े.
Published : April 1, 2026 at 3:05 PM IST
भरतपुर/डीग: सोशल साइट्स पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को जाल में फंसाना, भरोसा जीतकर डिजिटल पेमेंट के जरिए रकम ऐंठना और फिर गायब हो जाना, ऐसे ही संगठित साइबर ठगी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कामां थाना पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में पाया कि आरोपी फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए बड़े स्तर पर ठगी कर रहे थे. इससे करोड़ों रुपए की ठगी की आशंका है.
डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर पोर्टल 1930 पर प्राप्त शिकायत और मुखबिर की सूचना के आधार पर कामां रोड स्थित पहाड़ी क्षेत्र में दबिश दी. यहां से संगठित गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं. ये अलग-अलग राज्यों और जिलों से आकर इस संगठित साइबर ठगी गिरोह में सक्रिय थे.
इनमें जावली, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा के 19 वर्षीय आसिफ और 19 वर्षीय रोहित, 18 वर्षीय फैसल इकबाल, करसपुर, थाना कामां, जिला डीग के 25 वर्षीय जितेंद्र जाटव, सवाना निवासी 29 वर्षीय साजिद हुसैन, विलोंच निवासी 22 वर्षीय साबिर खान और नगला भूरावास, थाना कामां निवासी 23 वर्षीय परवेज शामिल हैं. सभी आरोपी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे.
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ऐसे बनाते थे ठगी का शिकार
- जांच में पाया कि आरोपी संगठित तरीके से साइबर ठगी करते थे. इनके काम करने का तरीका चौंकाने वाला है
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क
- खुद को आर्मी अधिकारी या भरोसेमंद व्यक्ति बताकर विश्वास जीतना
- सस्ते दाम पर सामान बेचने का झांसा देना
- ओएलएक्स/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम पर एडवांस पेमेंट लेना
- क्यूआर कोड, स्कैनर और यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना
- महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल करना
हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट शेयरिंग: आरोपी पहचान छिपाने के लिए फर्जी जीमेल आईडी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बनाते थे. एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट शेयर कर ट्रैकिंग से बचने की कोशिश करते थे. साइबर ठगी से कमाई गई रकम को आरोपी फर्जी बैंक खातों में जमा करवाते थे. इसके बाद उस पैसे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य संसाधन खरीदकर ठगी का नेटवर्क और मजबूत करते थे. आरोपियों के खिलाफ थाना कामां में मामला दर्ज किया गया है. इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई.
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