ETV Bharat / state

Cyber Crime : सोशल साइट्स से फंसाते थे, करोड़ों की ठगी का अंदेशा, 7 साइबर ठग गिरफ्तार

भरतपुर/डीग: सोशल साइट्स पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को जाल में फंसाना, भरोसा जीतकर डिजिटल पेमेंट के जरिए रकम ऐंठना और फिर गायब हो जाना, ऐसे ही संगठित साइबर ठगी गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कामां थाना पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में पाया कि आरोपी फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए बड़े स्तर पर ठगी कर रहे थे. इससे करोड़ों रुपए की ठगी की आशंका है.

डीग पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर पोर्टल 1930 पर प्राप्त शिकायत और मुखबिर की सूचना के आधार पर कामां रोड स्थित पहाड़ी क्षेत्र में दबिश दी. यहां से संगठित गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं. ये अलग-अलग राज्यों और जिलों से आकर इस संगठित साइबर ठगी गिरोह में सक्रिय थे.

इनमें जावली, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा के 19 वर्षीय आसिफ और 19 वर्षीय रोहित, 18 वर्षीय फैसल इकबाल, करसपुर, थाना कामां, जिला डीग के 25 वर्षीय जितेंद्र जाटव, सवाना निवासी 29 वर्षीय साजिद हुसैन, विलोंच निवासी 22 वर्षीय साबिर खान और नगला भूरावास, थाना कामां निवासी 23 वर्षीय परवेज शामिल हैं. सभी आरोपी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे.

पढ़ें: साइबर ठग ने गृह सचिव बनकर भीलवाड़ा सांसद को झांसे में लेने की कोशिश की, आरोपी गिरफ्तार