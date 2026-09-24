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बिहार में अपहृत नाबालिग की तलाश में थी पुलिस, अवैध देह व्यापार गिरोह का हुआ खुलासा, 7 गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में अवैध देह व्यापार गिरोह का खुलासा, 7 गिरफ्तार. रिपोर्ट- विवेक कुमार

SEVEN ARRESTED IN MUZAFFARPUR
एसएसपी कांतेश मिश्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 9:00 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जिले में अपहृत और लापता लोगों की सकुशल बरामदगी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह सफलता मिली. कथैया थाना क्षेत्र से अपहृत एक नाबालिग बच्ची की तलाश के दौरान पुलिस ने कथित अवैध देह व्यापार से जुड़े गिरोह का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान दो नाबालिग बच्चियों को भी बरामद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, कथैया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्ची के अपहरण को लेकर कांड संख्या 55/26 दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अनुश्रवण और पश्चिमी-01 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में कथैया थाना की पुलिस को भी शामिल किया गया.

तकनीकी जांच के बाद पटना में छापेमारी

पुलिस टीम लगातार नाबालिग बच्ची की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी. इसी दौरान तकनीकी अनुसंधान और प्राप्त सूचना के आधार पर टीम ने पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की. यहां से पुलिस ने अपहृत नाबालिग बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया.

पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर अवैध देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क की जानकारी मिली. पुलिस के अनुसार, अपहृता के गांव की रहने वाली एक महिला और उसका पति भी इस नेटवर्क के लिए लगातार काम कर रहे थे. मामले में उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है.

सात आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने पहले चरण में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और नाबालिग बच्ची से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जिले के सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी की. यहां से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान कुल दो नाबालिग बच्चियों को बरामद किया है. दोनों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा गया है.

फरार मकान मालिक की तलाश

पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान एक मकान मालिक फरार मिला. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और इसके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.

''अपहृत और लापता लोगों की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत तकनीकी अनुसंधान और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपहृत नाबालिग बच्ची को बरामद किया गया और मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.''- कांतेश मिश्रा, एसएसपी

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