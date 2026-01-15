ETV Bharat / state

बिहार में अवैध लॉटरी का भंडाफोड़, पुलिस ने सात धंधेबाजों को दबोचा

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में अवैध लॉटरी के काले कारोबार पर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हिन्द्री बाजार में छिपे एक बड़े लॉटरी गिरोह को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने सात आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

गुप्त सूचना पर शुरू हुआ विशेष अभियान: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हिन्द्री बाजार में एक संगठित गिरोह रोजाना हजारों रुपये का अवैध सट्टा लगा रहा है. नगर थाना प्रभारी ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और कई दिनों तक गुप्त निगरानी की. बुधवार रात को पुलिस ने अचानक दबिश दी और लॉटरी टिकट बांटने तथा सट्टा लगाने वाले सात धंधेबाजों को पकड़ लिया. छापेमारी के दौरान लॉटरी टिकट, रजिस्टर, नकदी राशि और मोबाइल फोन बरामद किए गए.

मोतिहारी में अवैध लॉटरी का काला कारोबार (ETV Bharat)

गिरोह का नेटवर्क शहर भर में फैला: प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से सक्रिय था और मोतिहारी के विभिन्न हिस्सों में अपना नेटवर्क फैला रखा था. आरोपी ज्यादातर स्थानीय निवासी हैं, जिनमें से कुछ पहले भी छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रह चुके हैं. पुलिस का मानना है कि यह धंधा गरीब और मजदूर वर्ग को निशाना बनाकर चलाया जा रहा था, जिससे कई परिवार कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो गए.

एसडीपीओ की सख्त चेतावनी: सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा, "मोतिहारी में अवैध लॉटरी के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा. यह कार्रवाई इसी मुहिम का हिस्सा है. चाहे छोटे ठेकेदार हों या बड़े माफिया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा." उन्होंने बताया कि जांच में कई अन्य सुराग मिले हैं और बड़े सफेदपोशों की भी तलाश जारी है, जिनकी राजनीतिक पहुंच की चर्चा जोरों पर है.

"मोतिहारी में अवैध लॉटरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. यह कार्रवाई इसी कड़ी का हिस्सा है. हम जनता के सहयोग से अपराध मुक्त मोतिहारी बनाएंगे. कोई भी गैरकानूनी धंधा यहां फूटने नहीं पाएगा."-दिलीप कुमार, एसडीपीओ