बिहार में अवैध लॉटरी का भंडाफोड़, पुलिस ने सात धंधेबाजों को दबोचा

मोतिहारी पुलिस ने अवैध लॉटरी गिरोह पर छापा मारकर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया. लॉटरी टिकट और नकदी बरामद. पढ़ें खबर-

Motihari Illegal lottery racket
मोतिहारी में अवैध लॉटरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 15, 2026 at 8:37 AM IST

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में अवैध लॉटरी के काले कारोबार पर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हिन्द्री बाजार में छिपे एक बड़े लॉटरी गिरोह को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने सात आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

गुप्त सूचना पर शुरू हुआ विशेष अभियान: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हिन्द्री बाजार में एक संगठित गिरोह रोजाना हजारों रुपये का अवैध सट्टा लगा रहा है. नगर थाना प्रभारी ने तुरंत एक विशेष टीम गठित की और कई दिनों तक गुप्त निगरानी की. बुधवार रात को पुलिस ने अचानक दबिश दी और लॉटरी टिकट बांटने तथा सट्टा लगाने वाले सात धंधेबाजों को पकड़ लिया. छापेमारी के दौरान लॉटरी टिकट, रजिस्टर, नकदी राशि और मोबाइल फोन बरामद किए गए.

मोतिहारी में अवैध लॉटरी का काला कारोबार (ETV Bharat)

गिरोह का नेटवर्क शहर भर में फैला: प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह पिछले कई महीनों से सक्रिय था और मोतिहारी के विभिन्न हिस्सों में अपना नेटवर्क फैला रखा था. आरोपी ज्यादातर स्थानीय निवासी हैं, जिनमें से कुछ पहले भी छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रह चुके हैं. पुलिस का मानना है कि यह धंधा गरीब और मजदूर वर्ग को निशाना बनाकर चलाया जा रहा था, जिससे कई परिवार कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो गए.

एसडीपीओ की सख्त चेतावनी: सदर एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा, "मोतिहारी में अवैध लॉटरी के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा. यह कार्रवाई इसी मुहिम का हिस्सा है. चाहे छोटे ठेकेदार हों या बड़े माफिया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा." उन्होंने बताया कि जांच में कई अन्य सुराग मिले हैं और बड़े सफेदपोशों की भी तलाश जारी है, जिनकी राजनीतिक पहुंच की चर्चा जोरों पर है.

"मोतिहारी में अवैध लॉटरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है. यह कार्रवाई इसी कड़ी का हिस्सा है. हम जनता के सहयोग से अपराध मुक्त मोतिहारी बनाएंगे. कोई भी गैरकानूनी धंधा यहां फूटने नहीं पाएगा."-दिलीप कुमार, एसडीपीओ

Motihari Illegal lottery racket
पुलिस ने सात धंधेबाजों को दबोचा (ETV Bharat)

पिछले अभियानों से अपराध ग्राफ में गिरावट: यह कार्रवाई मोतिहारी पुलिस की सतत मुहिम का हिस्सा है. पिछले कुछ महीनों में अवैध सट्टेबाजी और लॉटरी के खिलाफ कई सफल छापेमारी की जा चुकी हैं. जनवरी में ही अन्य छापों में 15 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. इन प्रयासों से शहर का अपराध ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, हालांकि लॉटरी माफिया की जड़ें अभी भी गहरी बताई जा रही है.

समाज पर पड़ता गहरा प्रभाव: अवैध लॉटरी का यह कारोबार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज को आर्थिक और मानसिक रूप से खोखला भी कर रहा है. इसमें फंसने वाले लोग भारी कर्ज में डूब जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं और युवा अपना भविष्य गंवा बैठते हैं. हिन्द्री बाजार जैसे इलाकों में चाय की दुकानों और छोटी दुकानों पर लॉटरी टिकट बेचना आम बात थी, जहां लोग दिनभर नतीजों का इंतजार करते रहते थे.

कार्रवाई के बाद बाजार में सन्नाटा: इस बड़ी कार्रवाई के बाद हिन्द्री बाजार में सन्नाटा छा गया है. स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने राहत की सांस ली है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है. अब उम्मीद है कि यह जहरीला धंधा जड़ से खत्म हो जाएगा."

Motihari Illegal lottery racket
लॉटरी टिकट और नकदी बरामद (ETV Bharat)

प्रशासन का मजबूत समर्थन, आगे और कार्रवाई: मोतिहारी जिला प्रशासन ने पुलिस के इस अभियान का पूरा समर्थन किया है. डीएम के निर्देश पर सभी थानों में विशेष टीमें गठित की जा रही हैं. एसएसपी स्तर पर समन्वय बैठक भी बुलाई गई है. आने वाले दिनों में अवैध लॉटरी के अलावा शराब माफिया और अन्य सट्टेबाजी पर भी सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जिससे शहर में कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी.

