कानपुर में साइबर ठगी में सात गिरफ्तार; फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिये ढाई करोड़ की ठगी, जानिये क्या है कंबोडिया कनेक्शन?

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर ठगी का खुलासा किया.

कानपुर में गिरफ्त में सात आरोपी
कानपुर में गिरफ्त में सात आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
कानपुर : जिले में युवक से निवेश के नाम पर ढाई करोड़ रुपये की ठगी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 42 पास बुक, आठ स्मार्टफोन, 10 एटीएम, करीब 1.5 करोड़ रुपये के लेनदेन संबंधी चैट अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं.

'10 लाख रुपये का किया निवेश' : पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि, चकेरी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक की फेसबुक से कंबोडिया की एक महिला से दोस्ती हुई थी. उस महिला के कहने पर पहले युवक ने 10 लाख रुपये का निवेश किया. इसके लिए कंबोडिया से बाकायदा फर्जी ट्रेडिंग वेबसाइट तैयार की गई थी.

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

खातों में ट्रांसफर कराए ढाई करोड़ रुपये : उन्होंने बताया कि निवेश का पहले 26 लाख रुपये मुनाफा दिखाया गया. फिर, युवक का विश्वास जीतकर उससे धीरे-धीरे करके ढाई करोड़ रुपये कई खातों में ले लिए गए. युवक को जब लगा, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो युवक ने एफआईआर दर्ज कराई थी.

सात आरोपी गिरफ्तार : उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी ओसामा कानपुर का रहने वाला है. इसके साथ ही छह अन्य आरोपियों में मो. युसुफ, मो. सावेज, मो. फैज अनवर, अल हुमैद, बिलाल व मो. आरिफ शामिल हैं. सभी को जेल भेज दिया गया है. इनका पूरा नेटवर्क कंबोडिया में फैला है. अब कंबोडिया पुलिस से संपर्क कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा.

चार प्रतिशत तक मिल जाता था कमिशन : पुलिस आयुक्त ने कहा कि, एक माह के अंदर यह दूसरा ऐसा निवेश संबंधी मामला है, जिसमें आरोपियों के तार सीधे कंबोडिया के ऑपरेटर्स से जुड़े थे. ऐसे मामलों में लोकल स्तर के आरोपियों को जमा राशि का अपफ्रंट कमीशन चार प्रतिशत तक मिल जाता था.

इनके पास से 42 पास बुक, आठ स्मार्टफोन, 10 एटीएम, करीब 1.5 करोड़ रुपये के लेनदेन संबंधी चैट, क्रिप्टे वॉलेट समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं. अब पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए इनसे लगातार पूछताछ होगी. पुलिस आयुक्त ने सभी लोगों को जागरूक किया, कि अनजान नंबर, ई-मेल आईडी के माध्यम से किसी तरह का निवेश बिल्कुल न करें.

