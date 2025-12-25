ETV Bharat / state

लखनऊ में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले सात गिरफ्तार, OTP बाईपास कर बनाए हजारों कार्ड, सरगना चलाता है साइबर कैफे

UP STF ने आयुष्मान भारत योजना में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है. मास्टरमाइंड सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

UP STF ने आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों को गिरफ्तार किया.
UP STF ने आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों को गिरफ्तार किया. (Photo Credit; STF)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 9:51 PM IST

लखनऊ : UP STF ने आयुष्मान भारत योजना में सेंध लगाने वाले एक हाईटेक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. गोमती नगर विस्तार से गिरोह मास्टरमाइंड और 6 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने सरकारी तंत्र के साथ मिलीभगत कर ओटीपी बाईपास करने वाला एक समानांतर सिस्टम बना रखा था. गिरोह अब तक करीब 2000 से अधिक अपात्र लोगों के फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाकर सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व क्षति पहुंचा चुका है. गिरोह के पास से भारी मात्रा में लैपटॉप, फर्जी आयुष्मान कार्ड का डेटा और अवैध नकदी बरामद हुई है.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह ने बताया, ​मास्टरमाइंड चंद्रभान वर्मा ने पूछताछ में बताया कि यह पूरा खेल ओटीपी बाईपास और विभाग के मिलीभगत से चल रहा था. गिरोह एक विशेष पोर्टल के जरिए पात्र परिवारों के मुखिया की ओटीपी बाईपास कर उसमें अपात्र व्यक्तियों का नाम मेंबर के तौर पर जोड़ देता था.

विभागीय कर्मियों को देते थे रिश्वत : कार्ड को अप्रूव कराने के लिए गिरोह ने मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए और स्टेट हेल्थ एजेंसी में अपने गुर्गे बैठा रखे थे. एक फर्जी कार्ड बनवाने के बदले जनता से 6000 वसूले जाते थे. अप्रूवल के लिए विभागीय कर्मियों को प्रति कार्ड 1000 से 5000 तक की रिश्वत दी जाती थी. कार्ड में जिले का डेटा मिसमैच होने पर उसे एडिट कर आधार के अनुसार बदला जाता था, ताकि किसी को शक न हो.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि ​गिरफ्तार आरोपियों में सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी और उच्च शिक्षित युवक शामिल हैं. ​चंद्रभान वर्मा (मास्टरमाइंड) खरगापुर में साइबर कैफे चलाता है. जबकि पूर्व एक्जीक्यूटिव ISA (BA-LLB छात्र) ​सुजीत कनौजिया व सौरभ मौर्या, वर्तमान एक्जीक्यूटिव ISA (मेडी असिस्ट) ​विश्वजीत सिंह, एक्जीक्यूटिव ग्रीवांस, SHA (स्टेट हेल्थ एजेंसी) ​रंजीत सिंह, आयुष्मान मित्र, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट, ​अंकित यादव गिरोह में शामिल हैं.

2000 से अधिक फर्जी कार्ड : ​अभियुक्तों ने कबूल किया है कि वे अब तक 2000 से अधिक अपात्र लोगों के कार्ड बनवा चुके हैं, जिनसे विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराकर सरकार को भारी राजस्व क्षति पहुंचाई गई है. अकेले मास्टरमाइंड ने विभागीय अधिकारियों को अप्रूवल के बदले 20-25 लाख की रिश्वत बांटने की बात स्वीकार की है. ​एसटीएफ की तहरीर पर लखनऊ के साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब उन अस्पतालों की भी जांच कर रही है जहां इन फर्जी कार्डों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है.

LUCKNOW NEWS

