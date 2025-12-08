ETV Bharat / state

वाराणसी में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने वाले सात गिरफ्तार, विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन कराने का देते थे झांसा

वाराणसी : विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने के मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी बनारस के रहने वाले हैं और भक्तों को जल्द दर्शन करवाने के नाम पर पैसे वसूलते थे.

एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन और जल्दी दर्शन करवाने के नाम पर पैसे लेने की जानकारी लगातार कई दिनों से आ रही थी. सूचना पर गुप्त तरीके से इसकी जांच करवाई गई. कुछ संदिग्ध लोगों पर निगरानी करते हुए बांसफाटक क्षेत्र की गली में सीसीटीवी फुटेज की मदद से सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पकड़े गए अभियुक्तों में गणेश जायसवाल, अमन कुमार, कैलाश नाथ पांडेय, रितेश पांडेय, वाहिद अहमद, रामबली और रवि पांडे शामिल हैं. इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया, बुजुर्ग और बच्चों वाले परिवार को टारगेट करते थे. जल्द दर्शन करवाने के नाम पर मंदिर में प्रवेश दिलवाते थे. उनसे मुंह मांगा पैसा मांगते थे और लाइन में लगवा कर वहां से निकल जाते थे. कई बार जब इन्हें लोगों ने पकड़ा तो यह श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करके हाथापाई भी करते थे.