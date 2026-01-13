खूंटी में जमीन विवाद में हुई थी आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या, पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
खूंटी में जमीन विवाद में आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : January 13, 2026 at 8:39 PM IST
खूंटी/रांची: पड़हा राजा सह आदिवासी नेता सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में खूंटी पुलिस ने सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. एसपी मनीष टोप्पो के मुताबिक, अभियुक्तों ने माना है कि जमीन विवाद के कारण सोमा मुंडा की हत्या की गई थी. कांड में शामिल दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
अभी तक सात गिरफ्तार
एसपी मनोष टोप्पो का कहना है कि हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए तोरपा के एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था. एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. इनमें जियारप्पा गांव के 29 वर्षीय बाहा मुंडा, 63 वर्षीय देवा पाहन, 31 वर्षीय अनिश मुंडा, 39 वर्षीय रविया पाहन उर्फ रवि, 25 वर्षीय रमेश्वर संगा उर्फ रमेश के अलावा बिकुवादाग गांव के 45 वर्षीय पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और रांची के किशोर गंज स्थित पालकोट हाउस के देवव्रत नाथ शाहदेव के नाम शामिल हैं. देवव्रत नाथ शाहदेव पर रांची के कांके थाना में आर्म्स एक्ट का मामला पहले से दर्ज है.
जमीन विवाद में हुई हत्या: एसपी
एसपी ने बताया कि जियारप्पा गांव में 3.16 एकड़ जमीन को लेकर विवाद था. वहां पड़हा मेले का आयोजन होता था. 20 नवंबर से 27 नवंबर तक माफियाओं द्वारा जमीन का समतलीकरण किया जा रहा था. वहां बाउंड्री वॉल की भी तैयारी थी. इसी बीच पड़हा समिति को इसकी जानकारी मिली. पड़हा समिति ने 3 जनवरी को सोमा मुंडा के नेतृत्व में उस जमीन पर पत्थलगड़ी का काम किया था. भू माफियाओं को लगा कि उनकी मंशा पर पानी फिर सकता है, इसलिए उनकी हत्या करवा दी गई. एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड में कई और लोग शामिल हैं. सभी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि अभी तक शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
बता दें 7 जनवरी की शाम खूंटी के जमुवादाग तालाब के पास पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसको लेकर आदिवासी समाज में बेहद आक्रोश था. हत्या के दूसरे दिन शव के साथ खूंटी को जाम कर दिया गया था. पूरे दिन खूंटी शहर की दुकानें बंद थी. पिछले दिनों संगठनों ने स्पष्ट किया था कि 16 जनवरी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 17 जनवरी को झारखंड बंद बुलाया जाएगा.
