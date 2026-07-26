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मिर्जापुर में अंतरजनपदीय मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़; दो बाल अपचारी समेत सात आरोपी पकड़े गये, तीन लाख के मोबाइल बरामद

मिर्जापुर : जिले की विंध्याचल थाना पुलिस ने रविवार को अंतरजनपदीय मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो बाल अपचारी समेत सात आरोपियों को धर दबोचा है. पुलिस का दावा है कि आरोपी भिखारी बनकर श्रद्धालुओं के पैसे और मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देते थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब तीन लाख रुपये का मोबाइल बरामद किया है.



सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विंध्यवासिनी धाम, गंगा घाटों, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में श्रद्धालुओं व यात्रियों के मोबाइल चोरी करते थे. मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मोबाइल बेचने के लिए कुछ लोग पटेंगरा नाला रेलवे ओवरब्रिज के दक्षिणी हिस्से में एकत्र हुए हैं. सूचना पर विंध्याचल पुलिस ने घेराबंदी कर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे संगठित गिरोह बनाकर श्रद्धालुओं और यात्रियों के मोबाइल चोरी करते थे. चोरी के मोबाइल ग्राहकों को बेचकर उससे मिलने वाली रकम आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे. पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी के मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है.