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अबूझमाड़ के ईरकभट्टी में शुरू हुआ सेवा सेतु केंद्र, गांव में ही मिलेंगी 441 डिजिटल सेवाएं

अबूझमाड़ के आदिवासी ग्रामीणों को सरकारी दस्तावेजों और ऑनलाइन सेवाओं के लिए शहर तक नहीं जाना पड़ेगा.

Seva Setu Kendra
अबूझमाड़ में सेवा सेतु केंद्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: अबूझमाड़ क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. ओरछा विकासखंड के ईरकभट्टी स्थित पुलिस कैंप में सेवा सेतु केंद्र की शुरुआत की गई. इस पहल से अब ग्रामीणों को शासकीय दस्तावेजों और ऑनलाइन सेवाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं जाना पड़ेगा.

गांव में ही डिजिटल सेवाएं

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन संचालक, जल शक्ति मंत्रालय कमल किशोर सोन अबूझमाड़ के इस दूरस्थ गांव पहुंचे और यहां के रहने वाले ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं और सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ईरकभट्टी में स्थापित सेवा सेतु केंद्र का उद्देश्य अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की डिजिटल सेवाओं को पहुंचाना है.

सेवा सेतु केंद्र ग्रामीणों के लिए सुविधा का नया माध्यम बनेगा और गांव में ही जरूरी दस्तावेज एवं ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराएगा. इससे लोगों का समय और खर्च दोनों की बचत होगी और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा-कमल किशोर सोन, अतिरिक्त सचिव एवं मिशन संचालक

सेवा सेतु पोर्टल पर 441 शासकीय सेवाएं

कलेक्टर नम्रता जैन ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के उन्नत संस्करण ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से आम लोगों तक पारदर्शी और सुगम नागरिक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं. उन्होंने जानकारी दी कि सेवा सेतु पोर्टल पर 441 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 54 नई सेवाएं और 329 री-डायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं. अब ग्रामीण आधार कार्ड अपडेट, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज गांव के समीप ही बनवा सकेंगे। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी.

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अबूझमाड़ के गांव में डिजिटल सेवाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव में डिजिटल सुविधा शुरू होने से ग्रामीणों में उत्साह

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण सेवा सेतु केंद्र पहुंचे और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया. रितेश पोटाई सहित कई ग्रामीणों के आधार अपडेट और अन्य डिजिटल कार्य मौके पर ही किए गए. गांव में पहली बार ऐसी सुविधा मिलने से ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला.

अब उन्हें छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी- ग्रामीण, ईरकभट्टी

इस अवसर पर कच्चापाल सरपंच रजमा नुरेटी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के एरिया ऑफिसर उमेश भारद्वाज, बीएसएफ कंपनी कमांडर राज कुमार, जनपद पंचायत सीईओ लोकेश चतुर्वेदी एवं ईडीएम चिप्स कामरान खान सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.

अबूझमाड़ जैसे संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्र में सेवा सेतु केंद्र की शुरुआत ग्रामीणों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे न केवल ग्रामीणों को गांव में ही शासकीय सेवाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि डिजिटल जागरूकता, पारदर्शिता और प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी. शासन की यह पहल आने वाले समय में क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति दे सकती है.

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