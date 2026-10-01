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सेवा संकल्प यात्रा : वडनगर गुजरात से जांजगीर पहुंची बाइकर्स की टोली, युवा मोर्चा का शहर में हुआ भव्य स्वागत

सेवा संकल्प यात्रा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को गुजरात के वडनगर से वाराणसी के लिए बाइक मे निकले युवा मोर्चा की टीम जांजगीर पहुंची. देश भर में सेवा संकल्प का संदेश देने वाली यात्रा का जांजगीर में जोशीला स्वागत किया गया. जिला के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी मे साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने भाजयुमो कार्यकर्त्ताओं के इस यात्रा की सराहना की और ओपी चौधरी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते रहने की आह्वान किया.