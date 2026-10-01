सेवा संकल्प यात्रा : वडनगर गुजरात से जांजगीर पहुंची बाइकर्स की टोली, युवा मोर्चा का शहर में हुआ भव्य स्वागत
सेवा संकल्प का संदेश लेकर गुजरात से निकली बाइकर्स की टोली का जांजगीर में भव्य स्वागत किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 7:23 PM IST
जांजगीर चांपा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को गुजरात के वडनगर से वाराणसी के लिए बाइक मे निकले युवा मोर्चा की टीम जांजगीर पहुंची. देश भर में सेवा संकल्प का संदेश देने वाली यात्रा का जांजगीर में जोशीला स्वागत किया गया. जिला के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी मे साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने भाजयुमो कार्यकर्त्ताओं के इस यात्रा की सराहना की और ओपी चौधरी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते रहने की आह्वान किया.
जांजगीर में बाइकर्स का भव्य स्वागत
नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप मे देश की सेवा के 25 साल पूरा किए जाने पर बीजेपी ने देश भर मे 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा संकल्प के माध्यम से अलग अलग गतिविधि के माध्यम से देश मे सेवा करने कर उत्सव मनाने का संकल्प लिया. इसके तहत भाजयुमो ने गुजरात से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रा की शुरुआत की. सेवा संकल्प का संदेश लेकर निकले बाइकर्स का जांजगीर में स्वागत और सम्मान किया गया.
पीएम मोदी देश को विकास की ओर लेकर गए
जांजगीर चांपा जिला के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात मे मुख्यमंत्री रहते प्रदेश को विकास की ओर लेकर गए. प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को विकसित देश बनाने की दिशा मे कार्य किया,जिसके कारण अब कई विरोधी देश की भौहे तन गई हैं.
भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है. विकसित भारत की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए नरेन्द्र मोदी को आगे भी प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है - ओपी चौधरी, वित्त मंत्री
गुजरात से वाराणसी तक यात्रा
सेवा संकल्प यात्रा के छत्तीसगढ़ प्रभारी अमन प्रताप सिंह ने बताया कि गुजरात से वाराणसी और वाराणसी से गुजरात के लिया भाजयुमो के पदाधिकारियों की टीम रवाना हुई है, जो देश भर मे सेवा के माध्यम से लोगों को अलग-अलग क्षेत्र में सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं
संकल्प लेकर निकले युवा अपनी यात्रा को लेकर 7 अक्टूबर तक वाराणसी पहुंचेगे.इस दौरान अलग-अलग नदियों से संग्रहित जल से भगवान शिव का अभिषेक कर देश की खुशहाली की कामना करेंगे- अमन प्रताप सिंह, सेवा संकल्प यात्रा प्रभारी छत्तीसगढ़
वडनगर गुजरात से निकली सेवा संकल्प यात्रा की बाइक रैली जांजगीर से रायगढ़ धरमजय गढ़ होते हुए वाराणसी पहुंचेगी.समाज के अलग-अलग वर्ग से मिलकर सेवा भाव को अनवरत जारी रखने के लिए प्रेरित करेंगे.
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