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सेवा संकल्प बाइक रैली : अरुण साव ने राइडर्स के साथ चलाई बाइक, युवा मोर्चा ने किया भव्य स्वागत

सेवा संकल्प बाइक रैली, दुर्ग-भिलाई में भव्य स्वागत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान के तहत देशभर में सेवा और समर्पण का संदेश लेकर निकली बाइक रैली आज दुर्ग-भिलाई पहुंची. राजनांदगांव से दुर्ग तक डिप्टी सीएम अरुण साव खुद बाइकर्स के साथ रैली में शामिल हुए. दुर्ग के साइंस कॉलेज में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने काफिले का भव्य स्वागत किया.वहीं भिलाई के 32 बंगला में सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय और विधायक रिकेश सेन के नेतृत्व में बुलडोजर से पुष्पवर्षा कर रैली का अभिनंदन किया गया.

50 राइडर्स की टोली 25 बाइकों पर सवार 50 राइडर्स की यह टोली देशभर में 40 हजार किलोमीटर की यात्रा कर सेवा का संदेश दे रही है. यह टोली अब तक 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है. अभियान के तहत 10 राज्यों के 193 जिलों और करीब 1,159 गांवों से गुजरते हुए कुल 40 हजार किलोमीटर की यात्रा प्रस्तावित है.