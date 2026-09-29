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सेवा संकल्प बाइक रैली : अरुण साव ने राइडर्स के साथ चलाई बाइक, युवा मोर्चा ने किया भव्य स्वागत

सेवा, समर्पण और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का संदेश लेकर निकली सेवा संकल्प बाइक रैली का दुर्ग-भिलाई में जोरदार स्वागत देखने को मिला.

Deputy CM Arun Sao rode bike
सेवा संकल्प बाइक रैली, दुर्ग-भिलाई में भव्य स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 7:22 PM IST

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दुर्ग : राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान के तहत देशभर में सेवा और समर्पण का संदेश लेकर निकली बाइक रैली आज दुर्ग-भिलाई पहुंची. राजनांदगांव से दुर्ग तक डिप्टी सीएम अरुण साव खुद बाइकर्स के साथ रैली में शामिल हुए. दुर्ग के साइंस कॉलेज में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने काफिले का भव्य स्वागत किया.वहीं भिलाई के 32 बंगला में सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय और विधायक रिकेश सेन के नेतृत्व में बुलडोजर से पुष्पवर्षा कर रैली का अभिनंदन किया गया.

50 राइडर्स की टोली

25 बाइकों पर सवार 50 राइडर्स की यह टोली देशभर में 40 हजार किलोमीटर की यात्रा कर सेवा का संदेश दे रही है. यह टोली अब तक 1600 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है. अभियान के तहत 10 राज्यों के 193 जिलों और करीब 1,159 गांवों से गुजरते हुए कुल 40 हजार किलोमीटर की यात्रा प्रस्तावित है.

Deputy CM Arun Sao rode bike
डिप्टी सीएम अरुण साव ने चलाई बाइक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम मोदी के कार्यों का प्रचार करना प्राथमिकता

वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्षों की जनसेवा से जुड़े कार्यों और संदेश को युवाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

सेवा संकल्प बाइक रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कई सारे कार्य किए हैं.ये यात्रा गुजरात से निकली है और उनके संसदीय क्षेत्र तक जाएगी.इन युवाओं का मकसद पीएम नरेंद्र मोदी के देश के लिए किए गए कार्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना है.रैली के माध्यम से युवा इस कार्य को कर रहे हैं- प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पूर्व विधायक

Yuva Morcha extended Grand welcome
चौक चौराहों में युवा मोर्चा ने किया स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस दौरान विधायक रिकेश सेन ने कहा कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने के उद्देश्य से युवा इस यात्रा पर निकले हैं.दुर्ग-भिलाई से आगे बढ़ते हुए रैली रायपुर पहुंचेगी, जहां युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

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