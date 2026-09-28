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आत्मनिर्भरता की मिसाल: खेती के साथ हुनर को ग्रामीण महिलाएं दे रहीं रफ्तार

खेती के साथ हुनर को ग्रामीण महिलाएं दे रहीं रफ्तार ( ETV Bharat )

​कोरबा: ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की एक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. जिले में चल रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित प्रदर्शनियों में ग्रामीण महिलाओं ने अपने हुनर और मेहनत से तैयार स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया. खेती-किसानी के साथ-साथ लघु उद्योगों से जुड़कर ये महिलाएं किस तरह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, इसकी बानगी इन स्टॉलों पर साफ देखने को मिल रही है.

खेती के साथ हुनर को ग्रामीण महिलाएं दे रहीं रफ्तार (ETV Bharat)

​ग्रामीण अंचलों की महिलाओं ने यह साबित किया है कि पारंपरिक कृषि कार्यों के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना जा सकता है. महिलाओं ने बातचीत के दौरान बताया कि कृषि का कार्य अमूमन मौसम और फसल चक्र पर निर्भर होता है, ऐसे में वर्षभर नियमित आमदनी के लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का रुख किया है.

​प्रदर्शनी में शिरकत कर रही महिलाओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए बताया कि वे स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कच्चे माल से कई उपयोगी वस्तुएं तैयार कर रही हैं. ​बांस शिल्प कला, मिट्टी के उत्पाद, झाड़ू, कोसा धागा, अचार सहिय पर्यावरण के अनुकूल बांस से सजावटी सामान, टोकरियां और घरेलू उपयोग की कलात्मक वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें बाजार में अच्छा रिस्पॉस मिल रहा है.

आत्मनिर्भरता की मिसाल (ETV Bharat)





​पारंपरिक झाड़ू निर्माण

स्थानीय संसाधनों और घास-फूस के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली झाड़ू तैयार कर ग्रामीण महिलाएं शहरी और स्थानीय बाजारों में आपूर्ति कर रही हैं. इसके अलावा विभिन्न स्व-सहायता समूहों के जरिए अन्य स्थानीय उत्पादों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. ​शासन-प्रशासन के सहयोग से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान और विभिन्न मेलों-प्रदर्शनियों के माध्यम से इन ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा खुला मंच मिल गया है. जहां वे अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा पा रही हैं. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और उनके उत्पादों का उचित और सीधा मूल्य महिलाओं को मिलता है.

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

​बांस शिल्प, झाड़ू निर्माण और अन्य हस्तशिल्प कार्यों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं न केवल खुद 'लखपति दीदी' बनने के सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं. इस प्रकार की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है और महिलाओं का आत्मविश्वास व सामाजिक रुतबा दोनों बढ़ रहा है.

आत्मनिर्भरता की मिसाल (ETV Bharat)

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जानिए क्या है ग्रामीण अर्थव्यवस्था

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थ्यव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिसका वास्तविक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है. जैसे अचार-पापड़ और छोटे-मोटे उद्योग धंधे चलाना. बांस से बने हस्तशिल्प और वनोपज उत्पाद तैयार करना. इन कामों से न सिर्फ ग्रामीणों की आय बढ़ती है बल्कि उसका फायदा देश की समग्र जीडीपी को मिलता है.

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