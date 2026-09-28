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सेवा संकल्प’ से पंचायत की तैयारी ! गांव-ढाणी तक मेगा जनसंपर्क कर पहुंच रहा BJP संगठन

आंगन मिलन कार्यक्रम में मौजूद दीया कुमारी और राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: निकाय चुनाव के बाद भाजपा ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किए गए सेवा संकल्प अभियान को आमजन से सीधे संपर्क बढ़ाने का जरिया बनाया है, ताकि आगामी पंचायत चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके. अभियान के तहत पार्टी ने अलग अलग वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए करीब 25 तरह की गतिविधियों का खाका तैयार किया हुआ है. आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर स्कूलों, गांव ढाणियों और सोशल मीडिया तक पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आ रहे हैं.