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सेवा संकल्प’ से पंचायत की तैयारी ! गांव-ढाणी तक मेगा जनसंपर्क कर पहुंच रहा BJP संगठन

अभियान का सबसे बड़ा कार्यक्रम 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति यात्रा होगी. इसमें तहत मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होंगे.

SEVA SANKALP ABHIYAN
आंगन मिलन कार्यक्रम में मौजूद दीया कुमारी और राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 12:08 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: निकाय चुनाव के बाद भाजपा ने पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किए गए सेवा संकल्प अभियान को आमजन से सीधे संपर्क बढ़ाने का जरिया बनाया है, ताकि आगामी पंचायत चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके. अभियान के तहत पार्टी ने अलग अलग वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए करीब 25 तरह की गतिविधियों का खाका तैयार किया हुआ है. आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर स्कूलों, गांव ढाणियों और सोशल मीडिया तक पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आ रहे हैं.

सेवा संकल्प अभियान का राजनीतिक पहलू साफ दिखाई देता है. पार्टी इसे सेवा और जनकल्याण से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है, वहीं अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं, बच्चों, ग्रामीणों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के बीच संगठन की सीधी पहुंच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर गांव ढाणी तक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, स्कूलों में विकसित भारत की थीम, सोशल मीडिया पर वीडियो अभियान और व्यक्तिगत सेवा कार्यों का संकल्प, इन सभी गतिविधियों को एक साथ देखें तो पार्टी का लक्ष्य संगठन को केवल चुनावी गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय लगातार जनसंपर्क में सक्रिय रखना है.

गांवों और ढाणियों में जनसंपर्क (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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आंगन मिलन, आंगनबाड़ी केंद्रों तक BJP का संपर्क: अभियान संयोजक कैलाश मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लंबे सार्वजनिक जीवन में सेवा की है. इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अभियान के तहत 25 तरह की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. इसी कड़ी में 27 से 29 सितंबर तक आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसके तहत पार्टी की महिला मोर्चा और भाजपा की महिला नेत्रियों को आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है. कार्यकर्ता गांव और बस्ती की महिलाओं से संवाद कर रही हैं. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम भी होंगे.

आंगन मिलन कार्यक्रम

  • समय : 27–29 सितंबर
  • मुख्य फोकस: आंगनबाड़ी केंद्र
  • महिलाओं से संवाद : सरकारी योजनाओं की जानकारी
  • सम्मान : बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान
  • जिम्मेदारी: महिला मोर्चा और भाजपा नेत्रियां

सेवा सेतु से उपखंड स्तर तक पहुंच: मेघवाल ने बताया कि 26 से 29 सितंबर तक सेवा सेतु अभियान के तहत उपखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पार्टी का फोकस स्थानीय स्तर पर सेवा गतिविधियों और संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने पर रहेगा. इसके बाद 29 और 30 सितंबर को सेवा के रंग कार्यक्रम के तहत अलग अलग तरह के सेवा कार्य किए जाएंगे. इसमें स्थानीय जरूरत के हिसाब से कार्यकर्ताओं को सेवा गतिविधियों से जोड़ने की योजना है.

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बच्चों के बीच उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: झुंझुनू पहुंची सेवा संकल्प यात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत, हरियाणा के लिए होगी रवाना

गांव ढाणी तक पहुंचेगा राजनीतिक संदेश: अभियान का एक अहम हिस्सा कहानी बदलाव की कार्यक्रम होगा, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा. इसके तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता 2014 के बाद केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए बदलावों और योजनाओं को लेकर जागरूकता गतिविधियां चलाएंगे. पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी साझा करेंगे. अभियान का मैदान सिर्फ गांव और बस्ती नहीं रहेगा, बल्कि सोशल मीडिया को भी जनसंपर्क के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा.

'सेवा मेरा योगदान' अभियान: पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार कोई एक जनसेवा का काम हाथ में लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इस अभियान के तहत 'एक व्यक्ति एक सेवा' कार्य का संकल्प दिलाना है. स्थानीय स्तर पर जनसेवा, जरूरतमंदों की मदद, सामाजिक सरोकार से जुड़ना, सेवा कार्य को नियमित गतिविधि बनाना है.

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आंगन मिलन समारोह (ETV Bharat Jaipur)

50 हजार स्कूलों में विकसित भारत की तस्वीर: मेघवाल ने बताया कि 7 अक्टूबर को सेवा चित्र कार्यक्रम के तहत प्रदेश के स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है. करीब 50 हजार स्कूलों में बच्चे विकसित भारत कैसा हो विषय पर अपनी कल्पना को चित्रों के जरिए सामने रखेंगे. जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा. इस गतिविधि के जरिए पार्टी बच्चों और शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी विकसित भारत के विचार को जनभागीदारी से जोड़ने की कोशिश करेगी.

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7 अक्टूबर को सेवा ज्योति यात्रा: कैलाश मेघवाल ने बताया कि अभियान का सबसे बड़ा कार्यक्रम 7 अक्टूबर को प्रस्तावित सेवा ज्योति यात्रा होगी. इसके तहत मंडल, विधानसभा, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे. पार्टी इसे प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर से जोड़कर देख रही है.

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फल वितरण करती भाजपा नेत्री राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

'सेवा संकल्प अभियान' के प्रमुख पड़ाव:

  • 'सेवा सेतु अभियान' (26–29 सितंबर): उपखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन.
  • 'आंगन मिलन अभियान' (27–29 सितंबर): महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान.
  • 'सेवा के रंग अभियान' (29–30 सितंबर): अलग-अलग तरह की सेवा गतिविधियां.
  • 'कहानी बदलाव की' (17 अक्टूबर तक): विकास, बदलाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक.
  • 'सेवा मेरा योगदान अभियान': प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक सेवा कार्य अपने हाथ में लेने का संकल्प लेगा.
  • 'सेवा चित्र अभियान' (7 अक्टूबर): स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता, जिसका मुख्य विषय 'विकसित भारत की संकल्पना'.
  • 'सेवा ज्योति यात्रा' (7 अक्टूबर): मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक आयोजन, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन.

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