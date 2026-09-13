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पीएम मोदी के बर्थडे पर सेवा संकल्प अभियान, योजनाओं के लाभार्थी जलाएंगे दीपक, स्टूडेंट्स बताएंगे 'सपनों का भारत'

बूथ से लेकर ब्लॉक तक होंगे कार्यक्रम: मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के दौरान ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. गरीब और जरूरतमंद लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को आवेदन करने और योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया में भी सहायता दी जाएगी. इसके लिए 'सेवा सेतु' के रूप में व्यवस्था विकसित की जाएगी.

'राजस्थान से पीएम मोदी का विशेष लगाव': उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम हुआ है. राजस्थान के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव रहा है और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया है. नर्मदा के पानी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की ओर से मांग नहीं किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर प्रदेश को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने का काम किया.

पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शामिल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं. प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं. इसी भावना के साथ राजस्थान में भी सेवा संकल्प अभियान के तहत गरीब, युवा, महिला, किसान, मजदूर और समाज के विभिन्न वर्गों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी. इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थी अपने घरों पर 17 सितंबर की शाम को दीपक जलाएंगे. वहीं, 'मेरे सपनों का भारत' थीम पर स्टूडेंट्स को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा. उनके लिए अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा. भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियान की जानकारी दी. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, अभियान संयोजक कैलाश मेघवाल और प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी मौजूद रहे.

अनकही कहानियों के जरिए पहुंचेगी कहानियां: अभियान के तहत राजस्थान के सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को 'मेरे सपनों का भारत' कार्यक्रम के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा जाएगा. चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न गतिविधियों के जरिए बच्चों को महापुरुषों और राष्ट्र निर्माण के प्रति कृतज्ञता की भावना से जोड़ने का प्रयास होगा. प्रदेश की अलग-अलग क्षेत्रों की प्रेरणादायक कहानियों को 'अनकही कहानियां' के जरिए जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.

लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां: नुक्कड़ नाटक, वीडियो और अन्य माध्यमों से लोगों तक इन कहानियों को पहुंचाया जाएगा. स्थानीय लोक कलाकार अपनी कला के जरिए प्रस्तुतियां देंगे. वहीं 'सेवा ज्योति यात्रा' के माध्यम से गांवों और विभिन्न क्षेत्रों को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ा जाएगा. इसमें युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. यात्रा के दौरान सेवा, सुशासन और विकसित भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा.

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रील्स और फोटो से दिखाया जाएगा बदलाव: मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इनके माध्यम से माताओं और बच्चों तक पोषण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी. अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित वास्तविक लोगों की वीडियो, रील और फोटो के माध्यम से सफलता की कहानियां सामने लाई जाएंगी. ड्रोन दीदी सहित ऐसे लाभार्थियों को भी सामने लाया जाएगा, जिनके जीवन में सरकारी योजनाओं से बदलाव आया है. इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि योजनाओं ने किस तरह उनके जीवन को प्रभावित किया है.

बदलावों के बारे में देंगे जानकारी: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल से लेकर वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा. गुजरात से वाराणसी तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुए बदलावों को 'पहले और बाद' के स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा. इसके लिए अलग-अलग टोलियां बनाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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सुशासन सत्र के साथ होगा समापन: अभियान में पर्यटन स्थलों, वोकल फॉर लोकल, उद्यमिता और स्टार्टअप से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ नए स्टार्टअप के पंजीकरण और लोगों को अवसरों से जोड़ने पर भी जोर रहेगा. 17 अक्टूबर को सुशासन सत्र के साथ अभियान का समापन होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं को सुगमता से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और जनसेवा को मजबूत करना है.